拒交接種證明 皇后區新科市議員帕拉迪諾被擋議事廳外

因拒絕出示接種疫苗證明，帕拉迪諾被拒絕參與市議會實體會議。(取自帕拉迪諾推特)

第19選區新任共和黨 籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)，因拒絕出示接種疫苗 證明，在市議會新年開會首日，被「擋」在議事廳外，在隔壁房間通過視訊完成自己的第一次投票。

帕拉迪諾在推特上表示，她5日前往市議會參加會議時，被工作人員告知，她的同儕因其尚未提交疫苗證明，不希望她進入市議會的議事廳，「我們的政府正在干涉經選舉產生的民選官員進入辦公室的權利」。

帕拉迪諾當日通過市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)告知新任市議長歐德思(Adrienne Adams)，這將是她唯一一次遵守相關規定，「我的禮貌只適用於今天，日後我會動用所有資源反對這項規定；如果任何同僚以後對我有意見，他們需要把我從市議會的名單中移除」。

另一名共和黨籍市議員阿里奧拉(Joann Ariola)聲明支持帕拉迪諾，「我們百分百支持帕拉迪諾的權利以及她的決定，她不應因上述(是否提供接種疫苗證明)原因被限制其作為民選官員的權利，其中包括參與實體會議」。

聲明中補充，目前尚未有任何證據顯示帕拉迪諾感染新冠，期盼她早日真正參與會議，「她的核酸檢測 結果為陰性，且所有市議員與工作人員都戴口罩，並保持社交距離，她不會給他人帶來任何威脅」。

早在2020年12月疫情反彈期間，帕拉迪諾因在小頸一家餐廳舉辦白石鎮共和黨俱樂部的多人聚會，引發爭議；但俱樂部隨後澄清，這場聚會在前任州長葛謨(Andrew Cuomo)頒布禁止堂食令前舉辦，才阻止事件發酵。

去年11月，帕拉迪諾多次表示，她將反對市府的疫苗強制接種令，更不會要求員工日後出示接種證明；至截稿前，歐德思辦公室尚未對上述事件做出回應。