紐約客談/疫情下的「信仰」不能不科學

信仰，可以改變人的心態，提增人的信心，令人在最低谷的時期和最低迷的環境也不至驚慌失措，信仰可以是宗教的，也可以是非宗教的，但不能是不科學的。

法拉盛角聲福音廣場總監陳熾牧師說，疫情期間發生的許多事情，不僅僅是靠醫生解決，也需要心靈的關照，「但基督教不是反科學」，大家都願依循醫生的科學建議與政府的政策與規定，鼓勵與會者打疫苗 、戴口罩 、保持社交距離。

那些反對戴口罩、反疫苗者也有自己的信仰，但更像是一種「反科學的迷思」。

這裡既有保守派人士，例如剛剛宣誓就職的長島 納蘇郡郡長、共和黨人布萊克曼(Bruce Blakeman)，他反對口罩令，拒絕執行全州室內必須戴口罩的規定，把整件事敘述成「(民主黨)州長大筆一刷，全州都得變色」。

一個名叫「紐約自由集會」(New York Rally)的組織在社交網路上張貼海報，鼓勵反疫苗分子去紐約市的餐廳不戴口罩、坐「釘子戶」不走，帖子集齊了幾百人的點讚，一位名叫Mitchell Bosch的男子，參與了在漢堡王、Applebee、芝士漢堡工廠餐廳的三次釘子戶活動，並被警方逮捕三次，我相信，他內心真有「要自由，不要疫苗」的信仰。

我的一位朋友回紐約與父母一起慶祝聖誕，「基於某種信仰」，他不願打疫苗，於是，已完全接種的父母要求他每天檢測一次，提供陰性證明，平安夜的晚上，他被拒絕與他們共用晚餐，菜餚送到他的房間門口，他打開門，關上門，「淒慘」地獨自用食。

看到父母因為他，在家中24小時戴著口罩，他有一些氣憤，「我覺得他們瘋了」。

（紐約客談，每周二至周六見報）