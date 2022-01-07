紐約客談／新官上任三把火 亞當斯施政的預期

新市長亞當斯 上任已近一周；若和前任白思豪 相比，亞當斯堪稱勞碌：每日接受多家媒體採訪、探訪不同地點、發表演說，頗有新官上任三把火的意味。

相比之下白思豪的最後兩年任期，雖然應對疫情也使他頗為疲憊，但每日定時的疫情簡報到最後也有點「做一天和尚撞一天鐘」的之感，畢竟無話可說之時也得沒話找話，填滿每日簡報。

亞當斯則精力充沛，儘管接受媒體採訪時的說辭基本都相同，但能看出他的確在努力兌現競選承諾，包括聚焦防疫、打擊犯罪、為小商業者減負等，尤其是呼籲拜登代表聯邦政府向華人道歉，的確讓華裔感到暖心，很多華裔表示把票投給亞當斯果然沒錯。

作為非洲裔／溫和派的亞當斯仍有需要兼顧的基本盤，這也讓他的政策變得可以預期。

例如，儘管亞當斯在競選時鼎力支持非公民投票 法案，現在法案已然通過，但亞當斯上任後卻改口，這是因為他的一些非洲裔政治盟友對此感到不滿，認為僅住30天就有投票權有利於西語裔，對上百年才取得投票權的非洲裔不公平，而且也有人認為此舉會讓更多亞裔投票給共和黨，對民主黨不利；因此亞當斯也只能改口，不排除會否決該法案。

另外，儘管亞當斯說要集中精力應對疫情，不應指望他會推出激進的防疫政策，畢竟作為溫和派的他，保經濟可能比防疫更加重要，因此他才會一再強調紐約必須保持開放，也堅決抗拒公校重返線上教學。

但無論如何，對於華裔社區來講，亞當斯的溫和派態度仍遠比白思豪要好很多，未來可期。