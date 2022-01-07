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雷傑納隆科學獎準決賽 紐約州26華生入選

記者金春香／紐約報導
陳凱霖入圍雷傑納隆科學獎準決賽。（陳凱霖提供）
陳凱霖入圍雷傑納隆科學獎準決賽。（陳凱霖提供）

「雷傑納隆科學獎」(Regeneron Science Talent Search)6日公布2022年準決賽(semi-finalists)入圍的300名學生名單，紐約州共有93名學生上榜，其中華裔26人。

紐約市特殊高中布朗士科學高中(Bronx HS of Science)入圍人數再次奪冠，共十人，包括兩名華生，此外長島曼哈塞高中(Manhasset HS)、大頸南高中(Great Neck South HS)、傑瑞柯高中(Jericho Senior HS)等學校每所都有多名學生入圍，且其中多為華生。

紐約市入圍的華生包括：布朗士科學高中的Richard Gu、Kathryn Le，Collegiate School的Anthony Wong，Columbia Grammar&Preparatory School的Yuqiao Zhao，亨特高中(Hunter College HS)的Eric Cao和李宛儒(Victoria Li)，史岱文森高中的Nina Shin。

邱奕旋入圍雷傑納隆科學獎準決賽。（邱奕旋提供）
邱奕旋入圍雷傑納隆科學獎準決賽。（邱奕旋提供）

長島地區入圍的華生有：大頸南高中的陳凱霖(Karly Chan)和王之晶(Isabel Wang)，傑瑞柯高中的Sara Emily Chan、Ethan Wang，曼哈塞高中的Rachel Lee、Allison Zhang，Mount Sinai高中的Lawrence Chai，约翰甘迺迪高中(John F. Kennedy HS)的Brandon Lin、Shannon Su，Smithtown高中的Jonathan Chung，Ward Melville HS的Amber Luo和William Zhang，塞奧瑟高中(Syosset HS)的Sabrina chen、邱奕旋(Ethan Chiu)、黃樞衡(Eric Huang)，Sayville高中的Gene Weng。

馮嘉寧入圍雷傑納隆科學獎半決賽。（馮嘉寧提供）
馮嘉寧入圍雷傑納隆科學獎半決賽。（馮嘉寧提供）

紐約上州Pellham Memorial高中的Ann Liu，Pittsford Sutherland高中的馮嘉寧(Amy Feng)，Ossining高中的Aaron Min Song也入圍。

今年雷傑納隆比賽的研究主題與新冠疫情息息相關，可從新冠引發的個人和社會問題出發，進行研究和提出解決方案，此外也可選擇如何高效診斷診斷阿茲海默症，研究視訊學習的影響等課題。

入圍準決賽的學生每人獲得2000元獎金；本月20日，這300名學生中的40人將進入決賽，在3月10日至16日間參賽，爭奪總額超過180萬元的獎金。

多位入圍者表示，在新冠疫情持續兩年影響人們生活的大環境下，科學研究更彰顯其意義，希望自己的研究成果能幫助到一部分人群，也希望能進入決賽。

入圍 華生 長島

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