在低收入家庭長大 哥大譚立文獲黎保利律師獎學金

譚立文(左)分享自己的人生故事，獲選為首屆黎保利律師樓獎學金得主。圖右為黎保利。(記者顏嘉瑩/攝影)

華裔移民第二代譚立文，從小在布碌崙(布魯克林)低收入 移民社區長大，身為藍領階級家庭成長的孩子，在辛苦學習之下考進哥倫比亞大學法學院；日前他獲選為首屆黎保利(James C. Napoli)律師樓獎學金得主，並分享身為亞裔 的成長過程，他於6日表示，未來將發揮所學、回饋社區。

律師黎保利表示，過去30年來，他一直代表華裔及亞裔社區的意外傷害受害人爭取權益，期間了解移民在美國生活的辛苦，其中很多華人雖然做粗重的工作，但為了讓孩子獲得更好的教育，每周辛苦工作六至七天，其中有許多需要攀高的建築工作，工作場地又沒有足夠的安全措施，相當危險。

黎保利在了解社區後，發現超過79%的亞裔學生無法負擔全部的大學費用，低收入家庭平均要背負7萬元的大學學費債務，因此在去年設立獎學金，參加的亞裔學生只要撰寫500字短文，講述自己在移民家庭 的成長過程、經歷如何影響生活，以及作為亞裔對他們人生的影響等就可參加，最後收到上百份申請。

獲選成為獎學金得主、獲得2500元獎金的譚立文目前26歲，父母從廣東移民來美30年；譚立文說，他從小就看到父母努力工作，只為了提供家庭更好的生活，而父親更是做各種初階工作，像在餐館、工地工作，對他影響很深，也讓他了解要靠自己的努力，才能擁有想要的東西。

高中就讀史岱文森的譚立文，曾經失去讀書的動力，甚至GPA只有2.0，但因為遇到伯樂，才會發掘出對法律的興趣；譚立文說，當時心思不在讀書的他在學校修了一門民法，課堂上寫了一篇文章，結果老師很喜歡，「老師後來甚至鼓勵我修其他與法律相關的課程，才發現自己對法律的喜愛。」

當時正準備升學的譚立文表示，他希望未來能成為一名律師，但還是想學習其他不同技能，於是在紐約市立大學亨特學院讀了四年經濟學，畢業之後到市長辦公室工作四年，後來才申請哥大法學院。

獲得此次獎學金，譚立文感到又驚又喜，也很開心能夠講述自己的人生故事；對於未來，他表示自己希望能在聯邦檢察官辦公室或州檢察長辦公室工作，幫助移民社區與那些與他成長背景有共同連結的人，同時他也希望能結合大學所學的經濟專長，協助消費者保護等領域。