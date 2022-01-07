降雪將嚴重影響上班通勤 紐約市7、8日換邊停車暫停

氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

紐約市 及周邊地區6日晚開始至7日上午迎來冬季風暴(winter storm)，預計帶來三至六吋降雪 ，根據國家氣象局(National Weather Service)，將「嚴重影響」7日(周五)早上通勤；市交通局宣布7、8日(周六)連續兩天暫停換邊停車。

根據氣象預報，三州地區從6日深夜開始降雪，並延續到7日早晨上班通勤時間約9時停止，最多可帶來六吋降雪，其中以紐約市東南方區域降雪最多。

氣象預報表示，此場雪將會是「濕雪」(wet snow)，將使出行變的更加困難；Accuweather氣象專家羅斯(Tyler Roys)說，濕滑的路面恐怕會限制車輛通行，而困在路上動彈不得；他建議，如果民眾能避免在7日上半天出門，應最好避免。

國家氣象局也針對包括紐約市五大行政區、長島、紐約市上州和新澤西等三州地區，於7日凌晨12時至中午12時，發布冬季氣候警告(Winter Weather Advisory)，並表示三至五吋的積雪是「可預期的」，並「將會嚴重影響7日早晨通勤。」

雖然紐約市入冬後也曾多次預報將降雪，但至今卻鮮少有積雪甚至降雪，不過根據國家氣象局，7日凌晨降雪的機率超過90%。

為因應下雪天氣，紐約市6日宣布7、8日(周六)連續兩天將暫停換邊停車，不過路邊咪表將會繼續收費；市清潔局則是在6日晚7時發布下雪警報，若積雪嚴重將可能影響垃圾和資源回收情形，該局也表示，在安全的情況下，戶外用餐將繼續進行。

另外包括長島在內的紐約州部分公校部分宣布7日停課或改為線上上課。

州長霍楚(Kathy Hochul)6日表示，州府已經準備好一切所需資源，包括雪鹽、鏟雪車等；她說：「我們很有經驗，但我們卻無法準確預測大自然將帶給我們什麼。」

日前在紐約上州 和新澤西部分地區才因路面結冰，造成十多起車禍事故，至少一人死亡。