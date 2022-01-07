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國會山莊暴亂周年 紐約市民選官員：繼續捍衛民主

記者顏潔恩／紐約報導
史島前國會眾議員羅斯(中)在貝瑞吉舉行國會山莊暴動紀念儀式。(記者顏潔恩/攝影)
史島前國會眾議員羅斯(中)在貝瑞吉舉行國會山莊暴動紀念儀式。(記者顏潔恩/攝影)

6日為美國國會山莊暴動一周年，紐約市多名民選官員當日聚集在布碌崙(布魯克林)大軍廣場(Grand Army Plaza)，發表關於一年前的暴動事件演說；他們表示，儘管騷亂已結束，但當日對民主遭到襲擊的情景還歷歷在目，承諾要繼續捍衛民主體制、維護公民的投票權。

布碌崙(布魯克林)日落公園州參議員米維(Zellnor Myrie)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市主計長蘭德(Brad Lander)、及市公益維護官威廉姆斯(Jumaane Williams)等人出席活動，來自勞工、宗教組織的領袖也現身。

「一年前的今天，暴動者為了阻止和平有序的權力交接，對國會發動致命的攻擊」，米維表示，儘管騷動在當日已落幕，但全美至今還有反對公民投票權的運動；起義者的舉動不再是增設障礙或耍嘴皮子，而是主張通過法律約束投票權、削弱民主體制。

詹樂霞也說，早在暴動發生以前就有想摧毀民主和投票體制的行為，投票是一個基本且神聖的憲法權利，不能允許被侵犯；應竭盡所能擴大投票權，實現真正的自由與正義的目標。

米維最後向紐約客承諾，紐約州將會永遠尊重民主、維護人民的投票權，「不管你是民主黨還是共和黨人，居住在哪裡、是什麼族裔身分背景都不重要，你的選票和聲音都會受到重視」。

史島前國會眾議員羅斯(Max Rose)當日在貝瑞吉(Bay Ridge)舉行紀念儀式，表示民主的理想、價值被破壞，絕不能原諒那些涉案人員；當暴徒不由分說闖入國會山莊，兩黨的議員們都對自身安全感到擔憂，但一年後的現在，許多共和黨人卻選擇忘記此事。

「他們不是遊客，他們是摧毀民主體制、攻擊警察的暴徒，不值得被光榮紀念」，羅斯認為大眾應銘記2021年1月6日，預防同樣的勢力再次發動攻擊；記得教訓也不夠，要採取行動抵抗敵人。

紐約市多名民選官員當日聚集在布魯克林大軍廣場，發表關於一年前的暴動事件演說。(米...
紐約市多名民選官員當日聚集在布魯克林大軍廣場，發表關於一年前的暴動事件演說。(米維辦公室提供)

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