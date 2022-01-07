華人乘客直擊 非裔女列車上脫褲撒尿

一名華女日前在地鐵上直擊非洲裔女子當眾脫褲撒尿。(林嘉軒提供)

紐約市 愈來愈多通勤客恢復搭乘地鐵，近日在一輛華人經常搭乘的列車上，一名非洲裔女子當眾脫褲撒尿，引起大眾的不適；一名華女 更是直擊這一幕並拍下來，對地鐵衛生感到堪憂，況且新冠病毒還未完全消散，保持高度衛生應是上策。

27歲的華女林嘉軒6日表示，本月1日晚大約10時30分時，她從曼哈頓搭乘D線列車返回布碌崙(布魯克林)，當抵達多條地鐵列車途經的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站 (Atlantic Avenue-Barclays Center Station)時，一名拿著多個購物袋的非洲裔女子進來。

列車行駛途中，該名女子疑似憋不出尿急，拿出一個塑料盒放在地上，接著解開自己的褲帶，把牛仔褲拉下來當眾蹲下撒尿；林嘉軒當時就坐在斜對面，看見這一幕相當無奈，車上的其他乘客發現後也撇開視線，雖然感到很不舒服，但也都不敢多管事。

女子完事後，慢悠悠地站起來把紙尿褲和內褲穿上，全程不顧旁人的目光，彷彿在公眾場所隨意小解是在正常不過的事；到下一站開門時，女子將塑料盒打開，把尿液倒在門外，戴著口罩都能聞到空氣中一直充斥著的尿騷味。

林嘉軒說，不理解這樣令人感到無語的事為什麼會發生，就算再忍不住，也應該到站後出去找廁所；她也說女子看起來精神狀態欠佳，但手上拿著很多商場購物袋，又不像是需要幫助的遊民。

「再這樣下去，紐約市的地鐵衛生也要出問題了」，她說新冠疫情下民眾本該就更注重個人衛生，一起抵擋病毒的傳播，然而這樣的狀況卻愈來愈多；儘管這個行為很糟糕、但也不是新鮮事了，希望民眾能有自我管理的意識，要不然給外界留下的只有不良印象，也降低紐約客的生活品質。