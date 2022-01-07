我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

華人乘客直擊 非裔女列車上脫褲撒尿

記者顏潔恩／紐約報導
一名華女日前在地鐵上直擊非洲裔女子當眾脫褲撒尿。(林嘉軒提供)
一名華女日前在地鐵上直擊非洲裔女子當眾脫褲撒尿。(林嘉軒提供)

紐約市愈來愈多通勤客恢復搭乘地鐵，近日在一輛華人經常搭乘的列車上，一名非洲裔女子當眾脫褲撒尿，引起大眾的不適；一名華女更是直擊這一幕並拍下來，對地鐵衛生感到堪憂，況且新冠病毒還未完全消散，保持高度衛生應是上策。

27歲的華女林嘉軒6日表示，本月1日晚大約10時30分時，她從曼哈頓搭乘D線列車返回布碌崙(布魯克林)，當抵達多條地鐵列車途經的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center Station)時，一名拿著多個購物袋的非洲裔女子進來。

列車行駛途中，該名女子疑似憋不出尿急，拿出一個塑料盒放在地上，接著解開自己的褲帶，把牛仔褲拉下來當眾蹲下撒尿；林嘉軒當時就坐在斜對面，看見這一幕相當無奈，車上的其他乘客發現後也撇開視線，雖然感到很不舒服，但也都不敢多管事。

女子完事後，慢悠悠地站起來把紙尿褲和內褲穿上，全程不顧旁人的目光，彷彿在公眾場所隨意小解是在正常不過的事；到下一站開門時，女子將塑料盒打開，把尿液倒在門外，戴著口罩都能聞到空氣中一直充斥著的尿騷味。

林嘉軒說，不理解這樣令人感到無語的事為什麼會發生，就算再忍不住，也應該到站後出去找廁所；她也說女子看起來精神狀態欠佳，但手上拿著很多商場購物袋，又不像是需要幫助的遊民。

「再這樣下去，紐約市的地鐵衛生也要出問題了」，她說新冠疫情下民眾本該就更注重個人衛生，一起抵擋病毒的傳播，然而這樣的狀況卻愈來愈多；儘管這個行為很糟糕、但也不是新鮮事了，希望民眾能有自我管理的意識，要不然給外界留下的只有不良印象，也降低紐約客的生活品質。

地鐵站 華女 紐約市

上一則

捷運執勤警員增加 著重與乘客互動

下一則

在低收入家庭長大 哥大譚立文獲黎保利律師獎學金

延伸閱讀

緩解遊民問題 紐約地鐵增加服務資源 強化檢查

緩解遊民問題 紐約地鐵增加服務資源 強化檢查
紐約布魯克林及皇后區 將建跨區交通線路 提升通勤便利

紐約布魯克林及皇后區 將建跨區交通線路 提升通勤便利
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
紐約市公校開學前兩日 2.7萬師生確診

紐約市公校開學前兩日 2.7萬師生確診
華翁遭欺負 華女出手相救斥退激動男 憂紐約治安變壞

華翁遭欺負 華女出手相救斥退激動男 憂紐約治安變壞

熱門新聞

紐約新任市長亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。（美聯社）

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

2022-01-02 08:30
涉殺華人情夫的鄧海燕（橘黃帽者），12月31日晚引渡回紐約，明年1月3日在皇后區法院過堂。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022-01-01 00:11
科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械等罪被移送法辦。（記者牟蘭／攝影）

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

2022-01-01 15:31

紐約皇后區男子躍地鐵旋轉門逃票 頭撞地當場死亡

2022-01-02 12:21
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46

超人氣

更多 >
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤