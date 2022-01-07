捷運執勤警員增加 著重與乘客互動

紐約警方表示，警察不會與遊民有「不必要的接觸」；圖為數名警員在地鐵車廂中處理遊民問題。(路透)

為響應紐約州長霍楚及市長亞當斯6日在聯合記者會上承諾的提高警力覆蓋、確保定期檢視地鐵 中遊民問題，以吸引更多人返回捷運 系統；市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)當日表示，已出台一套全新的戰略部署，會增派更多警力駐紮在地鐵出入口、站台及車廂中，且更關注與乘客的互動，提高乘車體驗。

西維爾在書面聲明中表示，捷運系統的安全仍是市警的首要任務，這一新方法的核心是讓更多警察 與乘客交談，傾聽他們的聲音；因為警察不僅要對已發生的犯罪行為做出反應，還要在預防和阻止犯罪上有所作為。

「尤其是在地鐵車廂上，與乘客接觸，觀察和記錄他們所看到的一切，以創建及時的驅動響應機制。」她寫道，來自全市不同分局的警員將同各捷運分局一起，擴大五區地鐵進出口口及地下候車區的人員覆蓋，一些特別行動小組也會全天候巡邏待命。

市警將在地鐵加強巡邏，確保公共安全。（市長辦公室提供）

幾個月來官員們一直強調，捷運系統的重罪數處於幾十年來的最低水平；但截至2021年底，警方接報的襲擊案數量比2019年疫情前增加了約100起，其中很多都是「高調的」襲擊案件，包括在車廂中持刀傷人，或無故推受害者入鐵軌等；這些案件占據了有關地鐵暴力的一系列頭條新聞，且之中不乏華、亞裔受害者。

在紐約，地鐵警務並非沒有爭議，尤其是在多年來有關執法部門存在種族偏見的討論中；前州長葛謨(Andrew Cuomo)曾在2019年計畫部署數百名警察，以解決逃票問題；但這卻引發了一場有關執法積極性的辯論，刑事司法改革人士認為，該計畫將目標對準了紐約的低收入群體。

而對於2022年這一開年新舉措，亞當斯和西維爾則表示，計畫不包括雇用新警察，而是會重新部署一些目前在辦公室工作的警察外出巡邏。

警方將把重點放在重犯罪上，將把遊民問題提交給外展小組負責；亞當斯說，警察不會與遊民有「不必要的接觸」，也不會捲入「會對乘客造成負面影響的小問題」。