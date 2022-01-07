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州府、市府聯手 將在地鐵加強遊民服務資源

記者和釗宇／紐約報導
霍楚和市長亞當斯6日舉行聯合記者會，宣布將在紐約地鐵增加遊民服務資源，市警也將在地鐵加強檢查。（州長辦公室提供）
霍楚和市長亞當斯6日舉行聯合記者會，宣布將在紐約地鐵增加遊民服務資源，市警也將在地鐵加強檢查。（州長辦公室提供）

為緩解紐約市日益嚴峻的遊民問題，州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)6日舉行聯合記者會，宣布將在紐約地鐵增加遊民服務資源，組建專門團隊幫助遊民，市警也將在地鐵加強巡邏，確保公共安全。

霍楚在日前發布的州情咨文中就提出要解決遊民問題，實際上近幾年來政府已經增加部署心理健康專家和社工，但收效甚微，很多未入住遊民所的遊民拒接接受幫助；而根據州法，鑒於這些遊民對他人無害，政府也無權將他們趕出街道或地鐵車廂。

霍楚和市長亞當斯6日舉行聯合記者會，宣布將在紐約地鐵增加遊民服務資源，市警也將在...
霍楚和市長亞當斯6日舉行聯合記者會，宣布將在紐約地鐵增加遊民服務資源，市警也將在地鐵加強檢查。（州長辦公室提供）

霍楚表示，遊民問題已經成為人道主義危機，州府將投資組建五個以上「安全選項協助小組」(Safe Options Support Teams)解決遊民問題，每組八到十人，包括醫護專家、社工和其他外展人員。

數據顯示，過去幾個月來隨著地鐵乘坐人次有所增長，地鐵系統的犯罪數量也隨之增長；市警總局去年9月表示，地鐵盜竊案數量同比增長50%，搶劫案數量也有所增長。

亞當斯表示，市警也將在地鐵加強檢查，確保公共安全。（州長辦公室提供）
亞當斯表示，市警也將在地鐵加強檢查，確保公共安全。（州長辦公室提供）

亞當斯表示，負責巡邏的市警也將負起責任，加強在地鐵系統的巡邏，確保遊民不會對公共安全造成威脅，表示應有更多警員在外勤維護治安，「太多本應用來保護公共安全的警員卻坐在電腦桌前，我們給了他們防彈衣、武器和警徽去巡邏、維護治安，而不是保護電腦屏幕；我們希望他們去巡邏，這才是他們應該做的，人們感到地鐵不安全是因為他們看不見警察。」

霍楚也表示，警員應該加強在地鐵系統的存在感，「不僅僅是在街道上、站台上，而是在地鐵車廂中。」

但亞當斯也表示，市警只負責維護地鐵安全，其他外展、協助安置工作則留給「安全選項協助小組」，「需要說清楚的是，我們不會允許警員對遊民做出不必要的接觸，若處理不當將會對警員造成負面影響。」

霍楚和市長亞當斯6日舉行聯合記者會，宣布將在紐約地鐵增加遊民服務資源，市警也將在...
霍楚和市長亞當斯6日舉行聯合記者會，宣布將在紐約地鐵增加遊民服務資源，市警也將在地鐵加強檢查。（州長辦公室提供）

地鐵 霍楚 亞當斯

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