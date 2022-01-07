長島納蘇新郡長連簽3行政令 強勢拒絕口罩令

在納蘇郡長布萊克曼的行政令下，該郡執法人員將不對未戴口罩的民眾進行處罰。(記者曹健／攝影)

剛上任的長島納蘇郡(Nassau County)新郡長、共和黨人布萊克曼(Bruce Blakeman)6日連簽三項行政命令，對目前在紐約州 施行的強制口罩 令「強勢說不」，這三項行政令規定：雖然無法否決州長霍楚(Kathy Hochul)的強制口罩令，但納蘇郡的警消人員及衛生局將不會再對口罩令進行執法；納蘇郡的公務員不必在室內強制戴口罩；每個學區 可自主決定是否在校內要求師生戴口罩。

布萊克曼表示，行政令將給予每個學區自主的權利，學區委員會會根據學區的具體情況做出是否戴口罩的決定，「納蘇郡不需要州府的人告訴我們該做什麼」，納蘇郡也將為所有公校及私校的教職工提供KN95口罩，「如此，學校就沒有不再繼續開放的藉口了」。

他還表示，州長霍楚的強制口罩令會對小商家和居民造成數以千元計的不公平的罰款，將用積極與激進的方式打擊新冠疫情，在本周末也將為居民加倍發放免費的新冠居家檢測盒並設立疫苗接種點，「但激進抗疫的同時，也應該考慮背後的經濟風險、民眾的心理壓力以及憲法賦予的個人人權。」

州長霍楚6日駁斥了布萊克曼的做法，表示戴口罩對孩子們更安全，州法也凌駕在郡的行政命令之上；紐約州教師工會(NYSUT)也反對布萊克曼的新令，主席帕羅塔(Andy Pallotta)在一份申明中表示，公衛專家已明確表明，戴口罩對於保證師生及社區安全至關重要，在這件事情上須以州法為准。

任職郡長以前，布萊克曼雖然支持接種新冠疫苗，但一直反對口罩強制令，曾經在疫情高峰期拒絕施行紐約州在室內必須戴口罩的規定；日前舉辦就職典禮時，他也未要求數百位與會者在室內戴口罩或接種疫苗。