亞當斯促每周返崗3日 紐約州單日病歿又破百 疫苗開打後新高

亞當斯呼籲「與病毒共存」，建議企業實行讓員工每周返崗三天的計畫，然後逐步過度至完全返崗。（市長辦公室提供）

疫情 仍然嚴峻，紐約市長亞當斯(Eric Adams)一直呼籲經濟保持開放並敦促各行業員工盡快返回實體崗位，他呼籲「與病毒共存」，6日建議企業可以實行讓員工每周返崗三天的計畫，然後逐步過渡至完全返崗；但同時紐約州疫情數字繼續攀升，單日新增病例數重返8萬人以上，單日死亡人數更是創下疫苗大規模開打以來新高。

亞當斯表示，「我們可以從三天起步，讓人們感受返崗工作的安全性，然後再過渡到五天返崗；我們可以在三周的時間內做到這一點，讓城市運轉起來；現在是時候回來工作了，疫情還在，我們必須學會精明地與病毒共存；現在30%的辦公室租用率對我們來說是很大的挑戰。」

然而州府數據表示，疫情形勢繼續惡化，全州5日新增病例8萬4202例，接近上周的歷史最高紀錄，七天平均陽性率已經升至22.48%；全州新冠住院人數增至1萬1184人，逼近2020年4月12日1萬2184人的歷史最高紀錄，ICU住院人數和插管治療人數繼續增長，單日新增死亡130人，為疫苗大規模開打以來新高，本周已經有兩天單日死亡破百。

其中，紐約市的死亡人數和住院人數就占到全州總數的一半，全市七天平均住院率已經去年12月1日增長近九倍，全市上月新冠檢測 陽性率平均已接近三分之一，目前更是每三名檢測病毒的民眾中就有一人陽性。

不過，並非所有新冠死亡人員的死亡首要原因是新冠肺炎；紐約大學朗格尼醫院運營長佛朗索瓦(Fritz François)表示，該醫院大約有65%的新冠住院人員，是因其他原因入院，入院後才查出有新冠；而且，紐約市的住院情況還未達到2020年首波疫情時的水平，目前全市666人住進加護病房，為去年2月22日以來新高，但仍只有2020年4月時的四分之一。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，猛增的疫情數字說明，不應把Omicron變種病毒 簡單地視為只會引起輕症，而須認真對待，「Omicron變種病毒是疫情開始起來傳播速度最快、最可怕的變種病毒，民眾應該積極接種疫苗和補強針、戴口罩並檢測。」