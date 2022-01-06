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新冠口服藥 紐約華醫「搶」到 全市只此一家藥房分發

記者牟蘭／紐約報導
謝媛麗日前為患者成功申請新冠病毒口服藥Paxlovid，呼籲民眾保持良好的心態抗疫；圖為Paxlovid口服液。(謝媛麗提供)
謝媛麗日前為患者成功申請新冠病毒口服藥Paxlovid，呼籲民眾保持良好的心態抗疫；圖為Paxlovid口服液。(謝媛麗提供)

聯邦食品藥物管理局(FDA)批准的抗新冠口服藥，紐約市目前通過一家藥房分發；為染疫患者「搶到」口服藥的醫生謝媛麗5日表示，因藥品數量有限，口服藥優先向高危染疫者提供，若患者符合分發標準，藥房可在24小時將口服藥送至患者家中，所有費用都由政府「買單」。

在布碌崙(布魯克林)執業的內科醫生謝媛麗說，兩周前得知紐約市的藥房開放申請新冠口服液後，她多次致電藥房，4日成功為一名年齡較長的染疫者申請輝瑞(Pfizer)研製的新冠病毒口服藥Paxlovid，「3日電話接通等了五分鐘，藥房說有藥後，病人4日就收到藥」。

由於藥品數量有限，謝媛麗說，藥品優先向長者與患有基礎疾病等高危染疫患者提供，醫院或診所寄送患者的處方至藥房後，若患者符合分發標準，藥房將在24小時將藥品送至患者家中，「之前口服藥的價格是100元左右，現在藥品包括寄送服務，都由政府支付費用」。

對於新冠口服液分配是否考慮族裔，謝媛麗表示，她為患者致電藥房申請藥品時，對方確實詢問了相關問題；她補充，染疫患者需在出現病症的五天內按醫囑服用藥品，才能降低重症風險。

因目前檢測病毒人數過多，導致檢測結果延遲，謝媛麗建議民眾可先用居家檢測包自測，若結果呈陽性，或高度懷疑染疫，都可諮詢醫師申請口服藥；她說，近期染疫者呈年輕化發展，呼籲患者與醫生溝通，保持良好的心態抗疫，「疫苗有了，口服藥也有了，戰勝疫情不遠了」。

婦科醫生李綺梨表示，目前尚沒有足夠數據證實抗新冠口服藥對孕婦的影響，她建議觀察一年後，再探討是否提供提供給孕婦使用；她說，孕婦較一般人的抵抗力弱，重症機率也高，更需要做好防疫措施、接種疫苗，避免感染。

根據市衛生局的信息，位於曼哈頓公園大道(Park Ave.)100號E室的Alto藥房，是目前唯一分發抗新冠口服藥的機構，日後若民眾的需求量增加，當局將考慮在五大區增加分發點；有需的民眾，可通過家庭醫生致電(800)874-5881或寄傳真至(415)484-7058。

謝媛麗日前為患者成功申請新冠病毒口服藥Paxlovid，呼籲民眾保持良好的心態抗...
謝媛麗日前為患者成功申請新冠病毒口服藥Paxlovid，呼籲民眾保持良好的心態抗疫。(謝媛麗提供)

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