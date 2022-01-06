我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

公校開學前兩日 2.7萬師生確診

記者張心／紐約報導
紐約亞裔家長Ran Tieu帶著兒子，5日參加教師和家長的聯合集會，要求教育局提高防疫措施。(路透)
紐約亞裔家長Ran Tieu帶著兒子，5日參加教師和家長的聯合集會，要求教育局提高防疫措施。(路透)

教育局5日公布紐約市公校新冠確診數據，開學頭兩日共有2萬6680名學生及教職員工感染，全市公校學生缺席率達30%，截止目前沒有任何學校關閉；教師維權團體「Movement of Rank and File Educators」5日發起抗議集會，要求市教育局開設網課，並為公校提供更多檢疫資源。

隨著負責監控全市公校疫情的「戰情室」(Situation Room)不斷收到最新報告，5日該辦公室更新了統計數據：3日公校開學首日，共計有1萬3957名確診病例，其中學生8633人，教職員工5324；4日新增感染人數為1萬2723，其中學生8743人，教職員工3980人。

教育局官員表示，開學頭兩日的陽性病例中，有超過85%的檢測是在開學之前進行的，直到本周復課後才拿到結果，這代表著只有3500個病患是在3日和4日測試的；所以目前也不清楚，究竟有多少在開學前進行了新冠測試，但還未收到檢測結果的學生和教職員工，開學後出現在校園內，這些「不知情的患者」將是重要傳染源。

「戰情室」還公布，12月24日至1月2日，全市公校共有1萬1327名確診案例；這代表著自12月23日放假以來，已經有超過3萬8000個感染病例，比剛過去的秋季學期的總和(2萬3446例)還要多出62%。

激增的病例導致三成學生未能到校上課，3日公校出勤率為68%，4日為71%。許多公校也面臨著教職員工短缺的困境，新任市教育總監班克斯(David Banks)表示，將啟動新的疫情指揮中心(Command Center)，專門解決人手不足問題，包括從市教育局調派教師到各公校任教。

公校教職員工對此並不買帳。5日有一批公校教師和家長，會同市教師聯合工會(UFT)核心組織「Movement of Rank and File Educators」成員，在布碌崙發起集會，要求市教育局批准公校轉線上授課一周，以度過當前動蕩的疫情狀況，同時為學生和教職員工提供每周一次的核酸檢測，供應高質量的防護口罩；公立58小學教師Rosy Clark說，「市長說學校是對學生最安全的地方，這簡直就是在胡扯，我們要求公校下周一開始暫時關閉。」

紐約公校教師會同帶著學童的家長5日集會，要求教育局提高防疫措施，提供網課選項。(...
紐約公校教師會同帶著學童的家長5日集會，要求教育局提高防疫措施，提供網課選項。(路透)

公校 教育局 檢測

上一則

每3人檢測1人確診 Omicron還沒到高峰

延伸閱讀

紐新地區路面結冰 事故頻發1死 17間公校臨時停課

紐新地區路面結冰 事故頻發1死 17間公校臨時停課
芝教師工會投票拒上實體課 公校5日緊急停課

芝教師工會投票拒上實體課 公校5日緊急停課
亞當斯：是否轉網課？聽醫生建議…紐約市開學首日學生缺席超3成

亞當斯：是否轉網課？聽醫生建議…紐約市開學首日學生缺席超3成
老師缺席學生聚禮堂 家長批學校成新冠熱點

老師缺席學生聚禮堂 家長批學校成新冠熱點
網站故障+交通癱 華府公校開學一團亂

網站故障+交通癱 華府公校開學一團亂

熱門新聞

紐約新任市長亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。（美聯社）

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

2022-01-02 08:30
涉殺華人情夫的鄧海燕（橘黃帽者），12月31日晚引渡回紐約，明年1月3日在皇后區法院過堂。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022-01-01 00:11
科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械等罪被移送法辦。（記者牟蘭／攝影）

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

2022-01-01 15:31

紐約皇后區男子躍地鐵旋轉門逃票 頭撞地當場死亡

2022-01-02 12:21
紐約市即將在3日迎來2022年的第一場雪，冰凍氣溫將積雪一吋。(本報檔案照)

紐約市今年首場雪周一報到 冰凍氣溫帶來1吋積雪

2022-01-02 13:44

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪