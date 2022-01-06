公校開學前兩日 2.7萬師生確診

紐約亞裔家長Ran Tieu帶著兒子，5日參加教師和家長的聯合集會，要求教育局提高防疫措施。(路透)

市教育局 5日公布紐約市公校 新冠確診數據，開學頭兩日共有2萬6680名學生及教職員工感染，全市公校學生缺席率達30%，截止目前沒有任何學校關閉；教師維權團體「Movement of Rank and File Educators」5日發起抗議集會，要求市教育局開設網課，並為公校提供更多檢疫資源。

隨著負責監控全市公校疫情的「戰情室」(Situation Room)不斷收到最新報告，5日該辦公室更新了統計數據：3日公校開學首日，共計有1萬3957名確診病例，其中學生8633人，教職員工5324；4日新增感染人數為1萬2723，其中學生8743人，教職員工3980人。

教育局官員表示，開學頭兩日的陽性病例中，有超過85%的檢測 是在開學之前進行的，直到本周復課後才拿到結果，這代表著只有3500個病患是在3日和4日測試的；所以目前也不清楚，究竟有多少在開學前進行了新冠測試，但還未收到檢測結果的學生和教職員工，開學後出現在校園內，這些「不知情的患者」將是重要傳染源。

「戰情室」還公布，12月24日至1月2日，全市公校共有1萬1327名確診案例；這代表著自12月23日放假以來，已經有超過3萬8000個感染病例，比剛過去的秋季學期的總和(2萬3446例)還要多出62%。

激增的病例導致三成學生未能到校上課，3日公校出勤率為68%，4日為71%。許多公校也面臨著教職員工短缺的困境，新任市教育總監班克斯(David Banks)表示，將啟動新的疫情指揮中心(Command Center)，專門解決人手不足問題，包括從市教育局調派教師到各公校任教。

公校教職員工對此並不買帳。5日有一批公校教師和家長，會同市教師聯合工會(UFT)核心組織「Movement of Rank and File Educators」成員，在布碌崙發起集會，要求市教育局批准公校轉線上授課一周，以度過當前動蕩的疫情狀況，同時為學生和教職員工提供每周一次的核酸檢測，供應高質量的防護口罩；公立58小學教師Rosy Clark說，「市長說學校是對學生最安全的地方，這簡直就是在胡扯，我們要求公校下周一開始暫時關閉。」