每3人檢測1人確診 Omicron還沒到高峰

紐約市目前每三名檢測病毒的民眾就有一人確診新冠肺炎；圖為5日有大批民眾在史泰登島渡輪碼頭的檢測站等待病毒檢測。(Getty Images)

新冠變種病毒Omicron 在紐約州肆虐，數據不停攀升，5日又有7萬7859人確診，紐約市則新增3萬1352例陽性；專家表示，雖然疫情 升溫不少，但Omicron傳播率其實還未達高峰，因為聖誕節和新年假日才剛結束，隨著更多檢測 結果出來，預計確診人數還會再激增。

根據最新數據，目前全州住院人數為1萬867人，其中1359人住在重症病房(ICU)，在Omicron壓境以前，平均七日最嚴重確診病例達7505宗，剛好是一年前的1月5日，至今已激增五倍；紐約市檢測陽性率則達到34.82%，相當於每三個人檢測就有一人陽性；過去七日平均有604人住院、27人因疫身亡。

與去年同期相比，今年1月的新冠檢測率非常頻密，也因此留下確診率激增的紀錄；市疫情檢測和追蹤小組(NYC Test and Trace Corp)5日表示，每日準備5萬份PCR及抗原檢測服務，使用率達到35%，相等於該機構每日就有1萬7000多人接受檢測。

專家認為，疫情高峰其實還未到來，在聖誕節和跨年的假期期間，較少民眾會接受檢測，恢復到正常階段，預計確診案例會再增加；但專家也透露，儘管確診數字令人擔憂，但目前的情況看來，感染Omicron變種引起的症狀比Delta變種輕微得多，無需過於擔憂這項數據的激增。

最該獲得關注的是住院率、死亡率等數據，他們是關鍵指標，而紐約市的住院率自2021年12月1日起，已上漲九倍；其中在史泰登島、布朗士、及皇后區的疫情更為嚴重，在近幾日，每三人中就有一人確診。

儘管Omicron引起的症狀輕微，但患者的身體出現的症狀也不相同，大量接種者和未接種者一旦發病，湧入醫院還是會造成醫療系統的負擔；另外專家指出Omicron疫情在南非未爆發大型感染死亡病例便降溫，是個好消息。

州府也一再強調，最終還是只有接種疫苗能預防住院和死亡，呼籲民眾趕緊接種補強針；特別是符合條件的孩童，現階段在紐約市、新澤西、康州等相關病例有上升趨勢，家長應盡早採取行動。