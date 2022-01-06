訪艾姆赫斯特醫院 紐約市長亞當斯：再撥1.38億抗疫

亞當斯(前右)4日造訪布碌崙Woodhull醫院，宣布為市內醫院撥款，應對疫情。（市長辦公室提供）

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)5日訪問皇后區艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)時宣布，為全市醫院投入1億3800萬元資金，應對持續嚴峻的新冠疫情；市公立醫院系統已新增100個新冠檢測 點，一周內還將增設20個地點。

1億3800萬元資金中，1億1100萬元撥給市公立醫院，2700萬元貸款 補助提供給公立醫院系統外的安全網內醫院，如布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)；2700萬元貸款補助主要來自市府與高盛集團(Goldman Sachs)的合作，還有一部分來自聯邦急難管理局(FEMA)的撥款。

亞當斯表示，這筆基金是為幫助市內醫院維持和改進運營，如發放薪水，維持和更新儀器，確保員工及時獲得檢測，增加實驗室檢測和數據分析人員，以及解決因員工確診導致醫院人手不足的問題。

亞當斯稱，至今相關貸款資金已幫助了超過2萬名醫院員工，其中包括有眾多年長病患的康尼島醫院(Coney Island Hospital)，招募護士和院內員工。

連日訪問市內醫院的亞當斯，表揚高盛集團做出的榜樣，並呼籲其他金融機構，也以實際行動支持醫療機構；此外，市府會為市衛生局增加員工，及提供更多支持。

根據州府和市府5日數據，紐約州住院人數增至1萬867人，紐約市住院人數增至5495人，是2020年5月以來最高；不過，加護病房人數仍低於疫情高峰時期的數字。

市衛生局局長喬克西(Dave Chokshi)指出，市內醫院病床使用率已經接近80%，預計該數字會逐漸下降。

亞當斯前一日呼籲銀行等大企業民眾返回工作崗位的言論，引發不少爭議；對此，亞當斯5日表示，他所指的是無法遠程完成工作的員工，如餐飲業人員、送貨人員等，他們需要回到工作崗位。

市公立醫院系統在過去一個月已新增100個新冠檢測點，總數超200個，之後一周會再增設20個地點，確保病毒檢測工作順利進行，檢測點具體信息可查詢以下網址：https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page 。