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紐約客談／防疫資源分配 豈能置入「種族主義」

紐約客談

衛生部門近期的消息顯示，當局以「族裔」作為分配新冠藥物與防疫物資的標準，且華人並不在政府的優先名單之列，眼看防疫也要政治化，引起社會反彈，更有外媒發表社論指責上屆政府假藉「少數族裔優先」之名，實施「種族主義」之實。

聖誕節和新年過後，紐約疫情指數飆升，日增病例7、8萬，在住院和死亡人數也破紀錄，人心惶惶；因治療新冠藥物與防疫資源緊缺，政府衛生部門出台一份指導方針，以「族裔」作為分配標準，乍聽政府為了平衡各區公平，實則沒有任何科學依據。

醫學專家指出，引起染疫患者病重最大原因一是年齡，二是基礎疾病，沒有任何實驗數據顯示，族裔也是致使染疫者病重的因素之一；防疫公平化難，政治化卻簡單，族裔從來不是導致疫情擴散的理由，階級才是，所有族裔的命都是命的道理，政府何時會真正理解？

從教育到防疫，上屆市府不只一次把少數族裔優先作為口號，華人卻因「太優秀」屢被踢出優先隊伍；新冠疫情爆發後，華裔社區並非首次沒拿到所需資源，以法拉盛為例，疫情之初，市中心就沒有新冠檢測站，疫苗研發後，市府更未在當地設立足夠的疫苗站點。

如今市府以「族裔」作為分配防疫資源的標準之一，但畫分的33個優先社區中，華人聚集地均不在列，少數族裔成了例外，社區也要「逆來順受」，及時檢測與看病治療也成了「奢望」，民眾只能排隊數小時或是自購檢測包，盡早隔離，再次自救，避免感染病毒。

紐約客談，每周二至周六見報。

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