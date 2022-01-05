梅西百貨查員工疫苗接種情況 因人手短缺縮短營業時間

因應疫情導致的人手短缺，梅西百貨將縮短營業時間。(記者張晨/攝影)

同時擁有布魯明戴爾百貨(Bloomingdale 's)和藍水銀(bluemermercury)的零售巨頭梅西百貨 (Macy 's)，5日要求所有員工上報新冠疫苗 接種情況；與此同時，為了應對變種病毒 和確診激增帶來的人手短缺，梅西百貨周一至周四的營業時間也有所縮短。

梅西百貨表示，公司將調查哪些人未接種疫苗，而他們「可能會被同事顧問團隊(Colleague Advisory team)的人聯絡，討論下一步措施」；所有崗位的員工都需要接種疫苗，不論其部門，亦不論其目前需要到辦公室還是遠距辦公。

一名梅西百貨代表表示，公司正在「努力遵守聯邦和地方的防疫指南」；梅西目前還沒有發布全面的接種指令，但遵循了CDC的新指導意見，即感染的無症狀者可以在五天，而不是十天后重返工作崗位。

同時，該公司當日還宣布，為了應對Omicron變種和確診激增導致的人手短缺，將從周一到周四縮短營業時間。

在1月份的營業時間將縮短至上午11時至晚上8時，比平時晚開門一小時，並提前一小時關門；周五至周日的營業時間將保持不變。

縮短的營業時間的也包括曼哈頓先驅廣場(Herald Square)的大型旗艦店，那裡吸引著來自世界各地的遊客；但梅西表示，客戶和員工的健康和安全仍是首要任務，「我們將繼續監測情況，遵守各方指導方針，並加強安全和健康檢驗程序。」