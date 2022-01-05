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亞當斯：是否轉網課？聽醫生建議…開學首日學生缺席超3成

記者張心／紐約報導
新年假期過後開學，紐約市公校的學生缺席率達到三成，圖為4日放學時分，一所公校的學童登上校車。(記者曹健╱攝影)
新年假期過後開學，紐約市公校的學生缺席率達到三成，圖為4日放學時分，一所公校的學童登上校車。(記者曹健╱攝影)

根據市教育局(DOE)統計，紐約市公校3日開學首日學生出席率為67.38%，缺席率超三成，多數公校教職員工缺席率被高於正常水平的學生缺席率所平衡，所以並未出現明顯的人力不足問題；對於因堅持公校開放而同紐約市教師聯合工會(UFT)產生的意見分歧，亞當斯(Eric Adams)表示彼此並沒有鬥爭，同UFT主席穆格魯(Michael Mulgrew)一天打了三次電話，會聽從專業醫生團隊的建議，再決定是否轉網課。

教師聯合工會繼續強烈要求改為網課教學，堅稱教職員工感染數飆升，不少公校面對人手不足的困境；但這一提議3日遭市府駁回，亞當斯堅持「校園必須開放，這是對學生最安全的地方。」

對於這一意見分歧，外界揣測是否新市長同教師聯合工會已經「撕破臉」，亞當斯在4日澄清，聽到這種說法感到很沮喪，他和穆格魯一天通話三次，大方向上完全一致，歸根結底就是想創造一個安全的學習環境，「我不會在『任何情況下』都開放公校，如果有必要轉線上授課，我聰明而專業的醫生團隊會告訴我的，那時我也會遵循他們的建議。」

開學首日，全市公校學生出席率不足七成，不少公校受到新冠疫情造成的人力短缺影響，使正常運行遭遇挑戰。布碌崙(布魯克林)至少一間公校把學生聚集在大禮堂上課；皇后區一所公校向教育局申請派遣15名代課老師援助，但並未得到回應；布朗士拉丁學校(Bronx Latin)3日有超過一半學生缺席，教職員工不足使每班教師配額被校方縮減，學生食堂員工因為感染新冠未到崗，導致當日學生沒能得到早餐供應。

紐約市教師聯合工會的11名核心成員，上月30日向曼哈頓的州高等法院提起訴訟，要求市府從3日起強制在全市公校開展為期兩周的網課至1月18日，且這兩周不能強迫老師使用病假和其他帶薪休假，起訴市府「保持安全也保持開放」(Stay Safe and Stay Open)的校園防疫政策不能保護公校安全，因為教育局老舊的建築普遍缺乏新冠檢測的可行性，通風和暖通空調系統也低於當前標準。

市教育局發言人歐漢隆(Katie O'Hanlon)對此回應稱，該起訴案毫無道理，並且著重強調會繼續開放公校，「市府已經在致力於提供安全的防疫措施，對於多數學生來說，到校上學才是他們的生活所需。」

紐約市公校3日開學首日學生出席率為67.38%，市府表示將繼續保持學校開放。（市...
紐約市公校3日開學首日學生出席率為67.38%，市府表示將繼續保持學校開放。（市長辦公室提供）
新年假期過後開學，紐約市公校的學生缺席率達到三成，圖為一所公校的學生在放學時分登...
新年假期過後開學，紐約市公校的學生缺席率達到三成，圖為一所公校的學生在放學時分登上校車。(記者曹健╱攝影)
新年假期過後開學，紐約市公校的學生缺席率達到三成，圖為布朗士的一所公校，家長送子...
新年假期過後開學，紐約市公校的學生缺席率達到三成，圖為布朗士的一所公校，家長送子女到校上學。(歐新社)

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