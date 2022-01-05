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華埠、下東城餐飲業基金 中低收入企業僅拿3成

記者顏嘉瑩／紐約報導
狄納波利最新報告顯示，華埠和下東城的中低收入企業僅獲得三成來自聯邦的資金。(記者顏嘉瑩/攝影)
狄納波利最新報告顯示，華埠和下東城的中低收入企業僅獲得三成來自聯邦的資金。(記者顏嘉瑩/攝影)

州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)4日發布的最新報告顯示，紐約市的餐館、零售和娛樂休閒產業仍在掙扎；由聯邦政府提供的餐飲業復興基金(簡稱RRF)，在曼哈頓華埠和下東城，僅有三成資金分配給中低收入的移民企業；報告呼籲當局定期評估社區需求，確保這些社區可獲得資源並有效使用。

根據報告，紐約市的整體經濟復甦落後於全美其他地區，2019年第二季到2021年第二季間，紐約市流失的工作岡位約占全美10%、紐約州的62%。

即便在變種新冠病毒Omicron的蔓延下，讓紐約市一度恢復的經濟又再遭遇挫折，但報告顯示，相比去年11月和2019年同期的餐館、零售和娛樂休閒產業，就已經流失了16萬9700個工作，等同流失全市私營企業的41%的工作。

報告還指出，由於疫情期間流失的工作機會多，即便目前有部分工作岡位已經重回人力市場，但像是餐館業請的人力，仍較2019年減少30%；藝術娛樂與休閒產業減少24%；零售業則是14%；對比全美相關產業整體規模，則僅減少3.4%。

其中又以曼哈頓的相關產業受到打擊最為嚴重，相較於其他行政區平均失業率的13%，曼哈頓的相關工作岡位減少了40%；報告解釋，即便由於疫情減少的曼哈頓的人流量和整體經濟活動，導致經濟復甦緩慢，但事實上紐約市主要上述產業的勞動力，也都聚集在曼哈頓。

聯邦及各級地方政府都釋出不少補助計畫協助小商家，報告發現，與其他城市餐館相比，紐約市在餐飲業復興基金，分配中低收入企業或移民持有企業的比例較少，包括華埠和下東城，僅有30%的餐飲業復興基金分配給了占該社區59%的中低收入企業，剩下的70%基金，則給了社區中更富裕的企業。

狄納波利表示，紐約市遭受了一記重擊，隨著經濟活動的恢復，增加的人流可以改善並重振市場需求，在變種病毒肆虐當下，對目前的復甦構成威脅，為因應下一波可能造成的經濟衝擊，政府應更好確定援助分配的目標。

他還說，由於缺乏對等信息，政府也應該定期收集這些救援計畫的結果數據，未來將可根據數據，評估社區需求，並確保這些資源的有效利用。

紐約市 低收入 曼哈頓

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