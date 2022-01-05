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紐約必須開放…亞當斯：已花11兆防疫 沒有下回

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯抨擊大銀行繼續遠程工作的舉措，稱此舉將傷害經濟恢復、損害低收入工人的利益，並表示「紐約必須開放」。（市長辦公室提供）
亞當斯抨擊大銀行繼續遠程工作的舉措，稱此舉將傷害經濟恢復、損害低收入工人的利益，並表示「紐約必須開放」。（市長辦公室提供）

紐約州新冠疫情日趨嚴峻，全州新冠住院人數突破1萬人，已逼近2020年疫情高峰；此前華爾街各大金融機構要求員工繼續遠程工作，新任市長亞當斯(Eric Adams)3日稱，繼續遠程工作將傷害經濟恢復，損害低收入工人的利益，紐約必須開放，「我們防疫已經花了11兆元，不會再有下一個11兆元。」

州府數據顯示，全州3日新增新冠肺炎確診病例5萬3276例，七天平均檢測陽性率升至21.81%，新冠住院人數猛增848人至1萬411人，為2020年4月30日以來新高，當時的新冠住院人數為1萬993人，全州新冠住院者中約有一半在紐約市；同時，ICU住院人數、插管治療人數繼續增加，新增死亡99人。

由於疫情嚴峻，高盛、摩根大通(JPMorgan Chase)等華爾街大銀行此前已經通知員工，允許員工繼續居家工作，但此舉遭到亞當斯批評。

亞當斯在接受彭博電視採訪時說，紐約必須保持開放，「銀行會計坐在辦公室裡不只是為他自己，此舉供給整個金融生態系統，因為他需要去乾洗西裝、需要外出就餐、會有商務訪客來住酒店。」

「坐在家裡無法運轉紐約市。」亞當斯說，必須讓所有人「參與到金融生態系統中，讓低技術人群和小時工參與到生態系統中，他們的工作沒法遠程完成。」

亞當斯表示，市府將加大力度推動接種新冠疫苗和補強針，並增加檢測資源，來確保商業保持開放。

「我們防疫已經花了11兆元，不會再有下一個11兆元，每個變種病毒不可能都花11兆元。」亞當斯說，民眾應該改變與新冠共存的策略，「我要對所有員工說，現在是時候開放和供給我們的生態系統。」

此外，為確保公校繼續開放，亞當斯還考慮強制要求所有學生接受新冠加測；不過亞當斯表示，他不確定市府是否由此權限，是否需要州府批准。

亞當斯 疫情 檢測

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