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紐約客談／亞當斯新官上任後的行為藝術

紐約客談

2021年1月1日，伴隨新任市長亞當斯(Eric Adams)上台的不是一個太平盛世，而是或許可被稱為美國現代史上空前的亂世—創紀錄的新冠患者、低迷難測的經濟指數、暴力猖獗的犯罪比率……。而相比肉眼可見的難題，看不見的精神式微，也同樣是棘手的難關：前總統川普時期加劇的社會意識形態兩極化，在災難面前人人自危的社會氛圍裡愈加凸顯。

亞當斯在此刻上任時選擇大動作的「行為藝術」風格，想必也是嗅到了紐約這個城市從外到內，骨子裡開始散發的「凋敝」，即創造過帝國輝煌時代的清教徒精神，開始往反義詞的方向進發，且頗有一騎絕塵的態勢。所以此刻的亞當斯便大動作地對外宣傳，拿著家庭聖經宣誓就職、早早坐著地鐵上班、路見不平報警維繫治安、教訓警員辦案不力、訪公校陪學生打球、綠色環保騎單車出行……，他想打破一個傳統市長居廟堂之上的刻板印象，力求打造一個「我和你們一樣」的平民領袖姿態。

也或許更深層的，亞當斯想做一個典範，想通過展示他認為的普世價值的「愛」，來收穫人們對他的認可和信服，使城市的人心再度恢復往昔的溫度。但是不知亞當斯是否意識到，他所屬的陣營近些年為何標榜著「愛」的大旗卻越發失去民心？因為當展示愛的意願太強，便將精力都集中在了「展示」，而忘記了什麼是真正的「愛」。

亞當斯的當選有天時地利人和的優勢，當人們逐漸厭倦了精英派的統治，便對基層出身有著勞苦農民氣質的非洲裔市長頗有期待。只是當3日前市長彭博曬出和亞當斯的合影時，選民心中仍舊會傾心高冷而能幹的領袖，而不是一個友善卻平庸的政客。

亞當斯 地鐵 公校

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