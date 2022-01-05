紐約市增4名亞裔法官 亞太裔近50人 代表性仍不足

四名亞裔法官日前被任命為紐約法庭法官。（記者金春香／攝影）

紐約亞裔 律師協會(AABANY)的四名成員日前被任命為紐約市 刑事、民事和家事法庭法官，目前紐約共有近50名亞太裔法官，但在紐約司法機構中的代表性仍然嚴重不足。

前任市長白思豪上月任命四名亞裔法官，分別為Biju J. Koshy和Giyang An被任命為紐約市刑事法院法官，Srividya Pappachan被任命為紐約市民事法院法官，Jonathan H. Shim被任命為家事法院法官。

Koshy曾擔任布朗士地區助理檢察官，之後成立私人律所，主要負責設計刑事輕罪和重罪、監護權和家庭法、以及房產法；他畢業於佩斯大學(Pace University)，擁有西東大學(Seton Hall University)法學博士學位。

An曾擔任布朗士地區助理檢察官，也擔任過紐約州 檢察長辦公室州法律顧問索賠舉部門助理檢察官，她目前還是卡多索法學院(Benjamin N. Cardozo School of Law)兼職教授；她從爾灣加州大學(UC Irvine)本科畢業，擁有卡多索法學院法學博士學位。

Pappachan曾擔任紐約法律援助處(Legal Aid Society)律師，也曾在紐約州法院工作；她擁有霍夫斯特拉大學(Hofstra University)法學博士學位。

Shim在擔任公職前，創立了自己的家庭和婚姻法律事務所，此前曾被任命為臨時民事法院法官；他擁有奧伯尼法學院(Albany Law School)法律博士學位。

AABANY表示，雖然目前紐約州法院系統內有接近50名亞太裔法官，但亞太裔在在司法機構的代表名仍然不足；截止2020年，亞太裔人口占紐約州的8.5%，但法院系統只有2.6%的亞太裔法官，紐約市亞太裔人口占14.1%，法官僅占6.3%。

AABANY並指出，紐約州高等法院上訴法庭更是存在亞裔法官稀缺問題，「我們仍有許多工作要做，以確保紐約司法界的多樣性充分反映其所服務社區的多樣性。」