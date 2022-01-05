李榮恩捲土重來 爭取民主黨提名再戰65選區州眾議員

此前挑戰牛毓琳競選第65選區州眾議員的李榮恩，決定今年再戰。（李榮恩提供）

2020年曾挑戰牛毓琳、競選第65選區州眾議員 的韓裔 女子李榮恩(Grace Lee)，4日宣布再戰，矢言將力保社區不受仇恨亞裔犯罪侵襲、保留特殊高中入學考試(SHSAT)；此前牛毓琳已宣布競選州參議員，丈夫為華人的李榮恩，本次在民主黨初選出線的勝算增加。

牛毓琳轉換跑道競選州參議員。（本報檔案照）

李榮恩是第一代美籍韓裔移民，已在曼哈頓下城居住17年，是三個孩子的母親，丈夫是華裔移民李漢斌；李榮恩也是小商業者，積極參與社區活動，成立「兒童優先」(Children First)組織，參與了水街(Water St.)250號建築有毒物品清理工作，還曾是亞美聯盟(Asian-American Federation)董事局成員；她在疫情期間也志願參加了公益組織UA3的食儲分發。

李榮恩表示，她再度競選是因為自己服務華埠 和下東城的成績斐然，「我曾和華埠社區一起抗議城區監獄、反對亞裔仇恨犯罪，我知道那種因為族裔面貌而產生的不安全感，我自己和女兒在地鐵站也曾遇到襲擊，當時一名女性向我們投擲瓶子並口出仇恨言語。」

她說，如果當選，「我將確保華埠社區有足夠的資源確保安全，重振小商業者，也為長者和老人中心帶來更多資源；我也將力爭保留特殊高中入學考試，讓努力學習的學生有接受優質教育的機會。」

她在2020年競選時曾抨擊牛毓琳在州眾議員任上無所作為，對社區不夠關心，但在當年的民主黨初選中，牛毓琳仍以64%對36%的得票率勝出；不過，牛毓琳日前已經宣布將挑戰現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)，意味著她將放棄州眾議員的連任，這將讓李榮恩今年的勝算大大增加。

目前李榮恩已獲得多名華埠社區人士背書，包括UA3主席孔振成、草根組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)創始人李維亞(Victoria Lee)、國寶銀行董事孫儀芬(Vera Sung)、「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)共同創辦人李卓勳(Jan Lee)等。