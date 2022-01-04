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霍楚將提修憲 州長限任2屆…禁民代獲其他收入

記者和釗宇／紐約報導
霍楚將在州情咨文中提請修憲，將州長等州級民代的任期限制為兩屆。（州長辦公室提供）
霍楚將在州情咨文中提請修憲，將州長等州級民代的任期限制為兩屆。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)將在5日發布的州情咨文中提請修憲，將州長任期限制為兩屆，任期限制還將適用於其他州級民代崗位，如副州長、州檢察長和州主計長等；修憲提案將提交州議會投票，並最終由全民公投決定。

同時，新規也將禁止州級民選官員獲得任職之外的其他收入，但經過操守委員會批准的教學或學術職位收入可以例外；紐約時報報導，霍楚提出此項改革恰逢已試圖尋求第四次連任的前州長葛謨(Andrew Cuomo)因性騷擾指控下台。

葛謨因為違規使用公共資源出書賺取510萬元稿費一事，也在調查中，州參議會操守委員會正試圖了令葛謨退還出書收入，但葛謨一直堅稱州議會此舉非法，並揚言要訴諸法庭。曼哈頓地區檢察官辦公室3日則通知葛謨律師，已結束對葛謨涉嫌隱瞞養老院死亡病例數字的調查，沒有提出任何指控。

霍楚表示，「從上任州長的第一天起，我就承諾要重建民眾對政府的信任，紐約州民眾應該有一個公開、有操守的州府，我們每一天都在取得進步；我希望民眾再次信任政府，有了這些改革，我們將確保民眾知道，領導人是在為他們工作，為人民服務。」

霍楚將在州情咨文中公布這一提案的更多細節；根據州法，修憲提案必須獲得州議會參眾兩會投票通過，然後再由全州公投最終確定。

為重建民眾對政府的信任，霍楚此前已近公布一系列措施，包括簽署行政令要求所有州府官員接受操守培訓、要求州府官員嚴格遵守信息自由法、增加信息透明度，並打擊職場性騷擾。

葛謨 霍楚 性騷擾

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