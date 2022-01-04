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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

涉殺情夫華女被訴9罪皆不認 證實已懷孕

記者鄭怡嫣／紐約報導
鄧海燕日前帶著身孕被從新墨西哥州引渡回紐約市，在市警109分局接受問話後被押出。(記者牟蘭╱攝影)
鄧海燕日前帶著身孕被從新墨西哥州引渡回紐約市，在市警109分局接受問話後被押出。(記者牟蘭╱攝影)

涉殺情夫李賈斯汀(Justin Jiaxin Li)、由新墨西哥州引渡回紐約的華女鄧海燕(Haiyan Deng)，3日在皇后區的州高等法院過堂，被大陪審團正式以二級謀殺等九項罪名起訴，罪成可判25年至終生監禁；鄧海燕對所有罪名均不認罪，當日她也被證實已懷孕。

31歲的鄧海燕身著米色短外套出庭，庭外則都是死者李賈斯汀的親屬，鄧海燕被以二級謀殺、一級盜竊、二級騷擾、三級襲擊、二級及三級非法持有武器、兩項四級非法持有盜竊物品、四級刑事毀壞九項罪名被正式起訴，她出聲拒絕認罪後，便一言不發。

過堂期間，她的辯護律師證實她已懷孕，並向法院要求相關的醫療照護；9月在被捕時，鄧海燕曾一度向新墨西哥州警宣稱「已懷有兩個月身孕」，去年12月31日從紐約市警109分局被押出時，她的腹部也隆起。

主審法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)將下次庭審時間定為2月3日(周四)。

根據起訴書的指控、警方的調查以及皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)3日發布的聲明，2021年9月18日，鄧海燕涉嫌在她位於皇后區法拉盛39大道138-35號的公寓內槍殺26歲的李賈斯汀，翌日，死者的屍體在床上被發現，頭部有一處致命槍傷。

之後，鄧海燕取走李賈斯汀的一張銀行借記卡、一張信用卡、開著他的轎車一路逃往新墨西哥州，在第40號州際公路，她的汽車爆胎，被當地警員發現車內有一把上膛的左輪手槍，經過比對，與案發現場所留下的子彈相一致；在去年12月31日，鄧海燕被從新墨西哥州引渡回到紐約受審。

起訴書中還指出，2021年9月11日左右，鄧海燕還涉嫌闖入並非法逗留在一位西語裔女子家中，對她進行騷擾、推擠、攻擊等人身傷害，並損壞了她家的大門；知情人士表示，該名女子就是李賈斯丁的妻子。

據悉，鄧海燕曾在法拉盛大學點大道的「星X」卡拉OK夜總會工作，綽號「鄧小寶」，她與死者已交往一年多，期間曾慫恿李賈斯汀與22歲、已育有兩子的西語裔妻子離婚；知情人士稱，李賈斯汀曾與鄧海燕因分手費發生摩擦，嫌犯最後一次在夜總會工作的時間為案發前兩天的9月17日。

鄧海燕3日在皇后區最高法院過堂，圖為過堂法院。(記者鄭怡嫣/攝影)
鄧海燕3日在皇后區最高法院過堂，圖為過堂法院。(記者鄭怡嫣/攝影)
鄧海燕3日在皇后區最高法院過堂。(警方提供)
鄧海燕3日在皇后區最高法院過堂。(警方提供)
鄧海燕抖音帳號的視頻截圖，攝於2020年11月，改帳號自案發後未再更新過。(抖音...
鄧海燕抖音帳號的視頻截圖，攝於2020年11月，改帳號自案發後未再更新過。(抖音視頻截圖)

新墨西哥州 皇后區 法拉盛

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