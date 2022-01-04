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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

房主援助基金啟動 最高可申請5萬元

記者張心／紐約報導
州長霍楚宣布啟動「紐約州房主援助基金」項目，開始接受申請。(州長辦公室提供)
州長霍楚宣布啟動「紐約州房主援助基金」項目，開始接受申請。(州長辦公室提供)

為了幫助因新冠疫情遭受經濟損失的房屋業主，州長霍楚(Kathy Hochul)3日宣布正式啟動「紐約州房主援助基金(New York State Homeowner Assistance Fund, NYS HAF)」項目，全州由於疫情而面臨抵押貸款、房產稅、水電費等經濟困境的業主皆可從即日起提交申請，最高可獲5萬元，州府投入的資金總額為5億3900萬元。

霍楚表示，紐約州是全美首個獲得財政部(Treasury Department)對於該類項目資助和批文的地區，「住房是居民穩定生活和經濟收入的最重要來源，相信該項目可以幫助移民群體、有色人種和非城市居民緩解因疫情造成的經濟壓力。

該項目將提供包括，拖欠房貸的財政支持、抵押貸款減免、專業住房或法律顧問的個案分析等經濟和人力援助，並且除了預估申請人有權獲得的援助金之外，也會幫忙評定會如何影響申請人未來可獲得的住房貸款。

所有因新冠疫情而在支付房款時面臨經濟困境的紐約州房主，都可以提交申請，符合資格的具體條件包括，拖欠或暫緩支付抵押貸款，拖欠物業稅、水費或排污費，拖欠住房或公寓維修費，拖欠其他類型的購房貸款或地租等人士。

申請時需要提供相關文件，譬如土地合同、房產稅單、抵押貸款聲明、租金證明、拖欠證明、身分證明、收入證明、納稅申報單等。

州府預計將受到超過資助預算的申請數，因此將按照收到申請的順序進行審查，並且特別標註並不是提交申請就能確保得到財政援助，建議有意者盡早申請。

在線申請頁面將提供十種語言服務，包括中文語言選項，網址：www.nyhomeownerfund.org；也可以撥打紐約州房主援助基金熱線中心，進行電話申請，工作時間為周一至周六，上午7時至晚上8時，聯繫電話：(844) 77-NYHAF ((844) 776-9423)。

貸款 疫情 紐約州

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