疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

愛吃甜食的紐約人願意無限期等待，就為了品嚐難以抗拒的美味甜品。帶有菲律賓風格的科拉(Kora) 麵包店2020 年夏天在紐約市皇后區木邊(Woodside)一間公寓發跡，創辦人廚師卡馬拉 (Kimberly Camara) 和搭檔博爾哈 (Kevin Borja)在新冠疫情 下失業，轉而開店，沒想到這個臨時性的創業大獲成功。

短短時間內，這家合資麵包店已發展成為廣受歡迎的五人公司，等候購買的顧客人數一度多達1萬人。

卡馬拉曾在美國烹飪學院接受培訓，她說，創辦科拉時並沒有打算長期經營，認為只是季節性經營，也許就在2020年夏季幾個月內開業並結束，有點像是順其自然。

開店之初，家人和朋友幫忙送貨，甜甜圈是最具代表性的甜品，有奶油蛋捲餡餅和紫薯閃亮果餡，需求快速增加，不得不擴大營運。

因為忙不過來，這家店一度停收候補顧客，之後設法將等候人數減半，還是多達5000人，吃不消，只好再次停接訂單，一來為了趕進度，二來配合假期，目前計畫1月10日新年之初重新開放接單。

卡馬拉認為，顧客不惜等待，不僅僅因為甜甜圈美味，而是真的因為他們通過甜甜圈與顧客交流聯繫，人們可以將她講述的許多事串聯起來，這些內容不外乎是她如何想出某些口味、並藉由甜甜圈帶入生活。

除了趕進度交貨，這兩位合夥人還努力尋找實體店面；目前僅限網路接單，在社群媒體 Instagram有超過3萬9000 名粉絲。

「科拉」經營成功令卡馬拉深感滿足； 她許多食譜 的靈感來自已故祖母科拉，在創造性和專業性方面實現自我。

卡馬拉覺得，無論科拉帶他們往哪裡去，背後都有著祖孫之間、以及她和所傳承遺產間的聯繫。