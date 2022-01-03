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紐時年度10佳菜餚 辣子雞上榜

記者鄭怡嫣／紐約報導
中餐館浙里入圍紐時年度十大新餐廳，圖為店裡的龍井蝦仁。(取自餐廳官網)
中餐館浙里入圍紐時年度十大新餐廳，圖為店裡的龍井蝦仁。(取自餐廳官網)

紐約時報(New York Times)日前發布本年度紐約市十佳新餐廳及十大菜餚，在曼哈頓東村及法拉盛皇后區擁有兩家分店的中餐廳浙里(Cheli)以及位於曼哈頓中城的韓式烤肉店Yoon Haeundae Galbi，此次入選十佳新餐廳，位於皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)北京樓飯店(Pecking House)的辣子雞，則被評為年度十佳菜餚之一，美食家將其譽為「疫情期間的美食救星」。

與往年一樣，紐時的十佳美食榜單由知名美食名家維爾士(Pete Wells)評選， 在東村及法拉盛擁有兩家分店、主打江南菜的「浙里」，是全市十佳新餐廳中的唯一一家中餐廳，維爾士表示，除了那些可口的點心、古色古香的用餐氛圍，浙里用紹興酒和其他香料精妙烹製的各類海鮮河鮮，才是真正一絕，龍井蝦仁甜香，乾隆魚頭鮮辣，「各種佐料恰到好處地提味，而不是蓋過食材本身的味道。

另一家入選的亞洲餐廳是位於曼哈頓中城的韓國燒烤店Yoon Haeundae Galbi，維爾士表示店裡的烤牛小排、醃漬排骨、韓式烤牛肉及味增湯都十分美味，在烤盤上烤肉時，肉汁與脂肪都會流至邊緣，這些汁液之後會用作烹飪土豆粉條，「粉條肉香四溢，嘗起來也像一道牛肉」。

位於皇后區新鮮草原北京樓飯店的辣子雞，則為年度十佳菜餚中唯一一道中式菜，維爾士形容，如果說居家避疫期間的紐約客正掙扎著把頭浮出水面，那麼把北京樓南方做法、四川風味的辣子雞外賣送到他們家，就好比及時給了他們一個美食上的救生圈，是「疫情期間的美食救星」。

其他入圍的十佳新餐廳，還包括位於曼哈頓下東城的印度餐廳Dhamaka、西班牙餐廳Ernesto's、位於東哈林區(East Harlem)的混合菜餚餐廳Contento、位於切爾西(Chelsea)的中東餐廳Shukette、位於東村的素食餐廳Cadence、位於中城的地中海餐廳Iris、位於布碌崙(布魯克林)的法式餐廳Gage & Tollner、位於皇后區東北部的中南亞餐廳Chapli & Chips。

美食 皇后區 曼哈頓

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