曼哈頓新任區長李文：1月是疫情真正挑戰

曼哈頓區長李文2日表示，紐約市在今年1月將面臨新一波疫情的真正挑戰。(取自李文推特)

變種新冠病毒Omicron 肆虐，在紐約市 不僅日增確診激增，住院人數也是屢屢破紀錄，在聖誕、跨年假期之後，預計將再創疫情 新高峰；曼哈頓區長李文(Mark Levine)2日表示，在今年1月將面臨真正挑戰，而他也將與市府和相關當局保持積極聯繫，目標是「讓新冠不再是公共危機。」

李文2日接受主流媒體採訪，表示目前疫情每日成長的住院人數，雖然比2020至去年冬天期間的住院人數還要低，但仍「令人感到憂心」；根據紐約州住院人數統計，光是1日單日的住院人數，就比前一天新增532人，來到8451人，去年同期住院人數的高峰，則是9236人。

李文表示，每日暴增的住院人數，已造成部份醫療系統的不堪負荷；日前紐約州已經下令要求部分可用病床不到10%的醫院，暫停擇期手術，其中有多間醫院位於紐約市。

「這會對所有人產生影響」，李文說：「現在除非你有醫療上的緊急狀況，否則不應該到醫院急診室就診。」

由於變種Omicron傳播速度快，在經歷了聖誕節、跨年等節日後，預計接下來確診人數將屢創新高；李文表示，相較於傳統新冠病毒和Delta變種病毒株，Omicron的傳播速率為「前所未見」，不過數據也證明，暴增的住院病例中，有不少人是未接種疫苗，或是有其他慢性病或健康狀況者。

李文說：「我們在這些場所看到了太多的病毒傳播」，除了民眾應該避免參加大型社交聚會、提高警覺外，也應該繼續積極接種疫苗和補強針、戴好口罩，並保持良好防疫習慣。