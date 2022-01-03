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「應按需分配」 新冠口服藥有限 舒默籲紐約優先

記者鄭怡嫣／紐約報導
新冠口服藥供應量有限，紐約州國會參議員舒默促拜登優先考慮紐約。(取自舒默推特)
新冠口服藥供應量有限，紐約州國會參議員舒默促拜登優先考慮紐約。(取自舒默推特)

已由美國食品藥物管理局(FDA)批准的輝瑞(Pfizer)Paxlovid以及默克(Merck)molnupiravir的兩款抗新冠口服藥，目前供應量有限，考慮到紐約州疫情居高不下及新確診人數屢創新高，代表紐約州的國會參議院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)2日舉行記者會，向拜登總統及聯邦政府呼籲，在考慮藥物分配時將紐約州列在第一位，幫助減緩疫情。

舒默表示，兩款抗新冠口服藥是是抗擊變異株Omicron的新武器，它們應當像能夠治療流行感冒的特敏福(Tamiflu)一樣，能夠被更多的病患居家服用；紐約州有著全國最高的新冠確診病例，其人口密度以及每1000人的確診數量也是全國第一，紐約州應該在第一時間獲得更多的新冠口服藥，呼籲總統及聯邦政府在考慮藥物分配時將紐約州列在第一位，「政府應當按需分配，而不是一刀切地平均分配」。

根據紐約州衛生廳的實時數據，紐約州的新冠確診人數居高不下，2日全州共有6萬2526人確診新冠，最近七日的新冠檢測呈陽率高達20.87%，全州共有1133位加護病房(ICU)病患。

去年12月，FDA批准了輝瑞Paxlovid以及默克molnupiravir兩款抗新冠口服藥，輝瑞Paxlovid用於治療年滿12歲的患者，默克molnupiravir用於治療成人新冠患者，感染者可在家中服用兩款藥丸避免出現重症、併發症和住院；目前，兩款口服藥以及授權的非住院治療方法靜脈注射的單克隆抗體(Monoclonal antibodies)都供量有限。

目前，紐約市的兩款抗新冠口服藥僅通過數字藥店Alto Pharmacy向病患提供免費的送藥上門服務，紐約州其他地區提供新冠口服藥的藥房，可前往州衛生廳官網shorturl.at/fqNOT查看。

紐約州 默克 輝瑞

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