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亞當斯：紐約將如911之後快速恢復 擬強制公務員打補強針

記者和釗宇╱紐約報導
亞當斯2日騎單車上班並接受多家採訪，表示飽受疫情摧殘的紐約市將如同九一一事件之後一樣快速恢復。（市長辦公室提供）
亞當斯2日騎單車上班並接受多家採訪，表示飽受疫情摧殘的紐約市將如同九一一事件之後一樣快速恢復。（市長辦公室提供）

新任紐約市亞當斯(Eric Adams)就任當天即簽署行政令，延續上屆政府的新冠疫情緊急狀態令；他上任第二天的2日騎單車上班並接受多家採訪，表示飽受疫情摧殘的紐約市將如同九一一事件之後一樣快速恢復，並表示將與公衛專家商議，考慮是否強制公務員接種新冠疫苗補強針。

除了延續緊急狀態令，亞當斯在元旦就職當天還簽令延續「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議，即要求民眾在進入室內公共場所時出示疫苗接種證明；他說，「市府未來幾周和幾個月內的焦點將圍繞抗疫展開，讓紐約市的疫後恢復之路更加公平。」

亞當斯2日騎單車上班並接受多家採訪，表示將考慮是否強制公務員接種新冠疫苗補強針。...
亞當斯2日騎單車上班並接受多家採訪，表示將考慮是否強制公務員接種新冠疫苗補強針。（市長辦公室提供)

繼就職首日搭地鐵上班後，亞當斯在2日上任第二日騎單車前往ABC和MSNBC演播室接受訪問；在接受MSNBC訪問時，亞當斯表示，紐約市的疫後恢復讓他想起九一一事件後，「當時人們的注意力都集中在九一一事件，但是我沒有，我們要向前看，零售業依然繁榮，學校照常上課，工程建設沒有停歇，我們才有了今天的樣子；那些日子可能是黑暗而絕望的，但我們很堅韌，我們希望擺脫疫情，讓經濟重拾增長，確保城市的安全。」

他在ABC訪問時則承諾將帶領紐約市觸底反彈，「紐約市是令人驚艷的城市；和將軍們一樣，他們不會站在隊尾領導，而是站在最前面，我也將站在最前列，領導紐約市走向勝利；我們是堅韌的，我們能挺過來。」

亞當斯還表示，市府將評估疫情數字，未來將決定是否要求所有公務員強制接種補強針；「這將是我們下一步計畫和決定，如果我們認為有必要強制接種補強針，我們就會出台政策，但現在僅限於鼓勵接種。」

他說，市府的抗議政策將隨著疫情的變化而改變，但重申不會封城，「如果我們封城，那就和疫情肆虐一樣危險；我們關注的焦點，那就是平衡公共衛生安全和維持經濟運轉，這樣將讓我們撐過疫情。」

市府數據顯示，目前全市的疫苗接種率已經達到80%以上，亞當斯繼續敦促民眾接種，「我要告訴那些還沒接種的人，不要抗拒接種，現在是時候打疫苗和補強針了，抗拒接種就是將自己、公眾和家人陷入危險的境地。」

疫情 紐約市 亞當斯

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