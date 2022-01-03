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西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

紐約確診創8.5萬新紀錄 檢測陽性率最高達40%

記者和釗宇／紐約報導
紐約市為全州陽性率最高的地區，全市有18個郵遞區號的七天平均陽性率甚至高於40%。（美聯社）
紐約市為全州陽性率最高的地區，全市有18個郵遞區號的七天平均陽性率甚至高於40%。（美聯社）

州府數據顯示，全州日新增新冠肺炎病例數2日較前幾日有所回落，但仍維持在6萬以上的高位，七天平均檢測陽性率則突破20%；同時，紐約市為全州陽性率最高的地區，全市有18個郵遞區號的七天平均陽性率甚至高於40%；不過，本輪疫情的住院人數和死亡人數仍遠低於2020年首波疫情。

根據州府數據，全州1月1日新增確診病例6萬2526例，較去年12月31日的超過8萬5000例有所下降，也低於此前兩日的超過7萬例；不過，七天平均檢測陽性率持續上升，1日已達到20.87%，同時新冠住院人數、ICU住院人數和插管治療人數均繼續增長，新增死亡83人。

紐約市目前是全州疫情最嚴重的地區，七天平均陽性率達到21.69%，為全州最高；根據市衛生局的數據，去年12月24日至30日當周，全市共有18個郵遞區號的七天平均檢測陽性率超過40%，117個郵遞區號高於30%，就連七天平均陽性率最低的曼哈頓翠貝卡(Tribecca)也達到了17.24%。

目前，全市五區每10萬人的感染率都已超過2000人，曼哈頓疫情數字連續兩周維持在高位的同時，布朗士區後來居上，上周全市15個七天平均陽性率最高的郵遞社區中，布朗士區占到12個。

儘管如此規模的疫情傳播從所未見，但目前本輪疫情的住院率和死亡人數仍保持穩定，並遠低於2020年初的第一波疫情；例如去年12月30日，全市的七天平均新增病例數為2萬8386例，但七天平均住院人數僅有447人，七天平均死亡27人；相比之下，2020年4月9日疫情高峰時，全市七天平均新增病例5389人，住院人數1535人，死亡高達755人。

已有研究顯示，接種補強針能夠更有效地避免遭Omicron變種病毒突破感染，目前全市已有近220萬人接種補強針，市府和州府也公布了一系列激勵措施；此外，州府也將室內場所口罩令延長至2月，紐約市公校也將從本周起將檢測量增倍。

疫情 檢測 紐約市

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