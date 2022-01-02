紐約新市長亞當斯 上任首日乘地鐵上班 承諾建立更好政府

紐約新任市長亞當斯1日從布碌崙乘坐地鐵，前往市府上班。（美聯社）

紐約市新任市長亞當斯 (Eric Adams)1日乘地鐵從布碌崙 (布魯克林)前往市府上班，不但路遇遊民、醉漢還目擊鬥毆並報警；他在同日發表的視訊講話中承諾，不會背棄紐約民眾在疫情中所展現出的韌性，將帶領全市擺脫疫情，整頓治安，建立一個更好的政府。

對抗病毒 盡可能保證開放 避免再次封閉

現年61歲的亞當斯上任時，全市正努力應對由Omicron變種病毒導致的病例數激增的局面；他承諾，雖然面臨巨大挑戰，也會盡可能保證開放，避免再次封閉停擺；他並計畫保留前任市長白思豪(Bill de Blasio)的一些政策，包括嚴格的疫苗規定。

亞當斯表示，接種疫苗並不會讓你陷入危機，相反可以安全地欣賞百老匯演出，送孩子上學，返回辦公室。這些活動能變得更加自信從容，讓紐約逐漸回歸先前的模樣。

儘管如此，由於確診人數不斷攀升導致人手短缺，紐約市地鐵部分線路停運，餐館乃至緊急護理中心都暫時關閉。

亞當斯1日上任首日，從位於布碌崙的家乘坐30分鐘地鐵前往曼哈頓下城的市府辦公室；「這不是我第一天這樣上班，也非為了拍照作秀；這是我的地鐵卡，是我每天的生活狀態。」他說。

紐約新任市長亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。（美聯社）

遇遊民、醉漢試圖溝通 目睹鬥毆打911報警

就在他於布碌崙的科修斯科街(Kosciuszko St.)露天地鐵站 台上候車時，他目睹了三個年輕人在下面的街道上揮拳相向；亞當斯立即撥打911，並在電話最後才向接線員亮明了身分，「亞當斯，亞當斯市長」。

幾分鐘後，兩輛警車赴趕赴案發地，但幾秒鐘內就離開了，並未詢問這些年輕人鬥毆者，但他們也停了手，並上了一輛車離開。

亞當斯說，警察須下車盤問，他稱要把這一事件作為一個「具有教育意義的時刻」教育市警，當天下午他還造訪了皇后區牙買加轄區103分局。

而後他又在車廂中遇到了遊民和醉漢，並嘗試和他們溝通；「這些都是你看到的真實的東西。」亞當斯說，當我談到捷運系統中的遊民問題時，不是在說一個理論，「而是因為我親眼目睹」。

他表示，要通過派遣針對捷運系統派的心理健康工作者，為這些人提供服務，以防止犯罪或暴力案件發生。

亞當斯還提到，將採取「極端務實」的方法來改善市府，不僅包括「宏偉的計畫和建議」，還包括「杜絕資源浪費和工作效率低下」。