我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

紐約新市長亞當斯 上任首日乘地鐵上班 承諾建立更好政府

記者張晨／紐約報導
紐約新任市長亞當斯1日從布碌崙乘坐地鐵，前往市府上班。（美聯社）
紐約新任市長亞當斯1日從布碌崙乘坐地鐵，前往市府上班。（美聯社）

紐約市新任市長亞當斯(Eric Adams)1日乘地鐵從布碌崙(布魯克林)前往市府上班，不但路遇遊民、醉漢還目擊鬥毆並報警；他在同日發表的視訊講話中承諾，不會背棄紐約民眾在疫情中所展現出的韌性，將帶領全市擺脫疫情，整頓治安，建立一個更好的政府。

對抗病毒 盡可能保證開放 避免再次封閉

現年61歲的亞當斯上任時，全市正努力應對由Omicron變種病毒導致的病例數激增的局面；他承諾，雖然面臨巨大挑戰，也會盡可能保證開放，避免再次封閉停擺；他並計畫保留前任市長白思豪(Bill de Blasio)的一些政策，包括嚴格的疫苗規定。

亞當斯表示，接種疫苗並不會讓你陷入危機，相反可以安全地欣賞百老匯演出，送孩子上學，返回辦公室。這些活動能變得更加自信從容，讓紐約逐漸回歸先前的模樣。

儘管如此，由於確診人數不斷攀升導致人手短缺，紐約市地鐵部分線路停運，餐館乃至緊急護理中心都暫時關閉。

亞當斯1日上任首日，從位於布碌崙的家乘坐30分鐘地鐵前往曼哈頓下城的市府辦公室；「這不是我第一天這樣上班，也非為了拍照作秀；這是我的地鐵卡，是我每天的生活狀態。」他說。

紐約新任市長亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。（美聯社）
紐約新任市長亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。（美聯社）

遇遊民、醉漢試圖溝通 目睹鬥毆打911報警

就在他於布碌崙的科修斯科街(Kosciuszko St.)露天地鐵站台上候車時，他目睹了三個年輕人在下面的街道上揮拳相向；亞當斯立即撥打911，並在電話最後才向接線員亮明了身分，「亞當斯，亞當斯市長」。

幾分鐘後，兩輛警車赴趕赴案發地，但幾秒鐘內就離開了，並未詢問這些年輕人鬥毆者，但他們也停了手，並上了一輛車離開。

亞當斯說，警察須下車盤問，他稱要把這一事件作為一個「具有教育意義的時刻」教育市警，當天下午他還造訪了皇后區牙買加轄區103分局。

而後他又在車廂中遇到了遊民和醉漢，並嘗試和他們溝通；「這些都是你看到的真實的東西。」亞當斯說，當我談到捷運系統中的遊民問題時，不是在說一個理論，「而是因為我親眼目睹」。

他表示，要通過派遣針對捷運系統派的心理健康工作者，為這些人提供服務，以防止犯罪或暴力案件發生。

亞當斯還提到，將採取「極端務實」的方法來改善市府，不僅包括「宏偉的計畫和建議」，還包括「杜絕資源浪費和工作效率低下」。

亞當斯 地鐵站 布碌崙

上一則

超星慈善晚會 北京學生高羽墨獲表彰

下一則

疫情加重 紐約客紛棄布口罩改戴N95

延伸閱讀

亞當斯上任首日 乘地鐵上班 承諾帶領紐約擺脫疫情

亞當斯上任首日 乘地鐵上班 承諾帶領紐約擺脫疫情
紐約時報廣場跨年 疫情下多了口罩少了擁吻

紐約時報廣場跨年 疫情下多了口罩少了擁吻
時報廣場跨年夜 逾萬人共迎新年 疫情擋不住朝聖粉

時報廣場跨年夜 逾萬人共迎新年 疫情擋不住朝聖粉
曾為無證移民 卡斯特羅將任移民事務主任

曾為無證移民 卡斯特羅將任移民事務主任

候任市長亞當斯：紐約不封城 維持企業疫苗令

候任市長亞當斯：紐約不封城 維持企業疫苗令

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
涉殺華人情夫的鄧海燕（橘黃帽者），12月31日晚引渡回紐約，明年1月3日在皇后區法院過堂。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022-01-01 00:11
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械等罪被移送法辦。（記者牟蘭／攝影）

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

2022-01-01 15:31
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

2021-12-26 02:28

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪