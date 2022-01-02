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疫情加重 紐約客紛棄布口罩改戴N95

記者張心／紐約報導
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

紐約作為世界時尚之都，自新冠疫情口罩的種類也是五花八門，無論是印著卡通人物的布口罩、色彩繽紛的針織口罩，還是尺寸精巧的瘦臉口罩，甚至還有紐約客在口罩上縫上了個性簽名；只是隨著Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，1日紐約州新增確診更是超過8萬例，讓一貫重視「偶像包袱」的紐約人擁戴「保命要緊」策略，紛紛戴起了N95等防護力強的醫用口罩。

要如何測試口罩的防護力？流行病學專家Anne Rimoin表示，最簡單的方式莫過於準備一根點燃的蠟燭，戴上口罩後向其吹氣，如果能夠順利吹滅，那就表示該口罩無法阻擋氣溶膠的通過，Omicron這種強傳染力的病毒也會趁虛而入。

佩戴印有特色標籤的布口罩，已成為紐約客新時尚，但難以抵擋Omicron變種病毒入...
佩戴印有特色標籤的布口罩，已成為紐約客新時尚，但難以抵擋Omicron變種病毒入侵。（記者張心／攝影）

「我以前為了時尚總是戴布口罩，會根據不同的衣服顏色來進行口罩搭配。」在曼哈頓一家金融諮詢公司工作的陳女士說，自己最近被媒體通報的高確診數嚇到，已經請在中國的親戚寄送N95口罩過來，「我也在亞馬遜等電商網站買了KN95，雖然聽說防護力不如N95，但是相比較容易買到，戴起來也比較方便。」

公共衛生官員也在近期表示，面對Omicron與新冠病毒的不斷變異，建議民眾的口罩也應升級。「現在不是戴布口罩的時候，也千萬別以為圍巾捂住口鼻就行，實話告訴大家，這真的沒有什麼用。」邁阿密大學醫學系副教授Geeta Nayyar指出，最好的口罩選擇是N95，除此之外就是醫用外殼口罩(blue mask)、KN95和KF94。

「兩層口罩當然比一層要好，因為本質上我們要確保為口鼻形成屏障，防止氣溶膠的傳播。」Nayyar說，「當然沒有受到損壞的口罩也可以重複使用，但必須要放在例如Ziploc的保鮮袋裡保存，並且要放在常溫的室溫條件下。」

口罩 Omicron 疫情

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