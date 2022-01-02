時報廣場跨年垃圾 上百環工估多日才能清完

時報廣場跨年活動後，環衛工人進入會場清掃垃圾。(取自市衛生局推特)

時報廣場 跨年夜的歡聲笑語後，伴隨而來的是環衛工人加班加點的工作，1日凌晨待人潮逐漸退去，市清潔局(Department of Sanitation)如往年一樣對現場進行連夜清理，預計將持續幾天的時間才可以把3000磅紙屑全部清潔完畢，但清潔局局長稱者證明人流回歸，紐約正在恢復正常。

時報廣場跨年活動後，環衛工人進入會場清掃垃圾。(取自市衛生局推特)

今年市府雖然把參與的人數限定在1萬5000人，但生產的垃圾和滿地狼藉絲毫不亞於往年。市衛生局表示，此次出動了254名環衛工人，遠多於2020年的67名和2019年的177名；同時搭配的還有56台背負式鼓風機、36台機械掃帚和50台手動掃帚，力求盡快整理完畢跨年活動現場。

時報廣場跨年活動後，環衛工人進入會場清掃垃圾。(取自市衛生局推特)

隨著環衛工人連夜加班，1日上午6時許，大部分的清理工作告一段落，第七大道附近也重新向公眾開放，「但我們仍舊需要幾天的時間繼續清理，畢竟有3000磅的彩紙碎空飄散，它們落到哪裡，我們就是跟到哪裡清理。」市清潔局局長葛雷森(Edward Grayson)表示，五彩紙片最難清理，越想撿起，它就飄滑越遠，但配有環衛局的專屬設備和技能，還是可以在有限時間內完成任務。

時報廣場跨年活動後，環衛工人進入會場清掃垃圾。(取自市衛生局推特)

「但是我們都認為這是一件特別好的事情，因為這些恢復的垃圾數量，意味著人流的回歸，代表紐約正在走向往日的熱鬧，人們也願意享受新年的美好時光。」葛雷森說。

紐約新任市長亞當斯 (Eric Adams)也在跨年夜就職典禮上表示，「相信我，我們已經準備好一次盛大的復出，我們要向全球展示不可思議的實力，因為這裡是紐約。」