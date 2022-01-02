紐約中華公所慶元旦 表揚陳倩雯、顧雅明

中華公所主席于金山致辭。（記者張心／攝影）

紐約中華公所和傳統僑團1日舉行中華民國 111年開國紀念暨元旦慶祝會， 向國父孫中山遺像致敬，眾僑胞向陳倩雯、顧雅明兩位剛剛卸任的前市議員致贈「華埠 之鑰」，感謝他們過去十二年為華人 社區的服務。

中華公所主席于金山表示， 每年元旦日中華公所都會舉辦紀念活動來緬懷孫中山建國的艱辛，「在公所現存的歷史文檔中，仍然能找到1912年首次舉辦開國慶祝會的手寫紀錄， 清楚的記錄了那天，僑社致賀電給就任中華民國臨時大總統的孫中山先生，包括對當時的紐約華僑歡欣鼓舞的描述。 」

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩表示， 中華民國和美國華僑同胞百年來關係密切，「家事國事天下事，應事事關心，但不擔心；現如今疫情肆虐，我們相信2022年將會迎來新的氣象和機會，衷心希望疫情早日結束，世界各國人民也早日恢復到正常生活。」

為感謝兩位市議員任期届滿的陳倩雯及顧雅明多年來對華人僑胞的支持，于金山頒發「華埠之鑰」贈與二人，並期望未來他們能夠繼續以華人領袖楷模的身分，為華裔社區爭取權益和福更多祉。

陳倩雯表示，「感謝大家12年來對我的鼓勵和愛護，雖然工作不容易，但很開心爭取到將國父孫中山的像，永久地放在哥倫布公園裡面。」談及退休以後的打算，她透露會做一個普通市民，繼續幫助選區發展；顧雅明也感慨12年任期有很多值得紀念的時刻，自己會繼續在法拉盛生活，希望看著社區一天天變得更好。

駐紐約經文處陳珮瑩副處長及華僑文教服務中心主任陳永豐，也頒發中華民國僑委會委員長的感謝狀，給110年雙十國慶活動的有功團體，其中包括中華公所及屬下七大僑團。

大會特別來賓國民黨駐美代表處黃裕鈞主任，自華盛頓來紐約探訪僑胞， 代表朱立倫主席向僑胞賀年；經文處組長張必強，紐約華僑文教服務中心副主任林威廷、靳芳芳等也參與了紀念儀式。