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康尼島新年冬泳 陰雨難擋民眾熱情

記者顏潔恩／紐約報導
民眾在冬季元旦日下水，完成自我挑戰。（記者顏潔恩／攝影）
民眾在冬季元旦日下水，完成自我挑戰。（記者顏潔恩／攝影）

第119屆康尼島冬泳迎新年活動，因疫情叫停一年，於2022年1月1日再次登場，儘管下著雨，但仍難擋數千名參賽者的盛情參與；一名來自外州的華男表示，機緣巧合發現康尼島舉行冬泳活動，最後一刻才完成報名，為新一年討個好彩頭。

舉辦該活動的康尼島北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)，是美國歷史最悠久的冬泳俱樂部，已有上百年歷史，從1903年起，每年元旦在布碌崙康尼島海濱，舉行新年冬泳活動；參與者衝入冬季冰冷刺骨的大西洋裡，以自我挑戰開啟新的一年，近年來全球深受疫情困擾，使這項挑戰也帶著擺脫疫情低潮、恢復正常生活的期許。

俱樂部主席托馬斯(Dennis Thomas)表示，當天是多年來少有的陰雨天，加上新冠變種病毒Omicron的威脅，難免打消部分民眾的念頭；但他認為，儘管下雨，天氣卻比從前來得溫暖，水中的溫度很舒適。

雖今年的活動還是處於較「尷尬」的時機，但主辦方更改以往的活動設定，使大眾能更安全參加；他指出，今年沒有設單獨跑道，但擴大海邊的活動範圍，讓參賽者有更多的施展空間，跑入水時無需相擠在一起。

來自加州的楊一超最近來到紐約市旅行，當天早晨揣著來看海的心情，沒想到正好遇上冬泳活動，直接報名參加；不同其他參賽者碰到水後就起身，楊一超還在水裡待了好幾分鐘，「我以前也參加過，當天的氣溫對我來說不算挑戰」，也提到自己不愛定下新年決心(New Year Resolution)，認為踏實過每一天更重要。

一名華裔觀眾吳女士表示，過去每年的元旦都會來到康尼島，為參賽者們加油打氣，雖不曾親身體驗，但看到挑戰者入水後的各種反應，彷彿自己也置身其中。她表示新冠疫情給多數人的生活帶來嚴重影響，已等不及向過去告別，當天看到正能量滿載的參賽者很是觸動，「也向他們討個吉利，希望2022年幸福美滿」。

華男楊一超「誤打誤撞」參加2022年康尼島冬泳活動。（記者顏潔恩／攝影）
華男楊一超「誤打誤撞」參加2022年康尼島冬泳活動。（記者顏潔恩／攝影）
民眾在冬季元旦日下水，完成自我挑戰。（記者顏潔恩／攝影）
民眾在冬季元旦日下水，完成自我挑戰。（記者顏潔恩／攝影）
民眾在冬季元旦日下水，完成自我挑戰。（記者顏潔恩／攝影）
民眾在冬季元旦日下水，完成自我挑戰。（記者顏潔恩／攝影）
民眾在冬季元旦日下水，完成自我挑戰。（記者顏潔恩／攝影）
民眾在冬季元旦日下水，完成自我挑戰。（記者顏潔恩／攝影）

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