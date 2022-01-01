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健康與心理衛生局：發新冠治療藥物時 將考慮患者族裔

記者張晨／紐約報導
紐約市健康與心理衛生局稱，在分發新冠治療藥物時將考慮患者族裔。(美聯社)
紐約市健康與心理衛生局稱，在分發新冠治療藥物時將考慮患者族裔。(美聯社)

紐約市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)日前在其網站發布指南時，將基於「族裔評估患者治療風險及用藥」，並補充說，「長久以來的系統性健康和社會不平等」可能會增加少數族裔死於新冠的風險。

該指南既適用於單克隆抗體(monoclonal antibodies)的分配，也適用於口服抗病毒藥物，如Paxlovid和Molnupiravir。

最近，一份市健康與心理衛生局發布的「徵求建議書」(Request for proposal)表格強調了這項對「族裔平等」的承諾。

「部門致力於通過明確推進族裔平等和社會正義，改善所有紐約人的健康狀況。族裔平等並不意味著簡單地平等對待每個人，而是以明確解決結構性種族主義(即長期存在種族不平等的政策和製度慣例)，以及白人特權造成的分配資源和服務障礙。」它寫道。

但醫學專家們表示，根據誰的風險最高來分配藥物治療是正確的，但族裔不是生物風險因素。

「我不認為(族裔)是導致嚴重疾病和死亡的風險因素之一。」哈佛大學流行病學家和教授卡爾多夫(Martin Kulldorff)表示，很多少數在族裔在紐約死亡的原因，是因為富人在封鎖期間可以在家工作，而工人階級必須外出。」

市衛生局發言人蘭扎(Michael Lanza)表示，由於結構性種族主義和對許多少數族裔社區的投資減少，建議醫生在為患病後果風險最高的人群開出治療處方時，除了考慮系統性健康差異外，還要考慮這些社區所受到的不成比例的影響。

種族主義 紐約市 投資

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