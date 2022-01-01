時報廣場跨年夜 逾萬人共迎新年 疫情擋不住朝聖粉

疫情未抵擋人們期盼參與標誌性時報廣場跨年夜的熱情，大家期盼2022年疫情消散，生活完全回歸正常。（路透）

「我們希望向世界展示，紐約市是開放的，歡迎大家的回歸。」前任市長白思豪在疫情 仍未衰退的情況下，依舊堅持請觀眾入場共賞時報廣場 跨年夜活動，上萬人潮擁簇著精采紛呈的晚會表演；新任市長亞當斯 (Eric Adams)在凌晨宣誓就職，伴隨著彩色的水晶球和寫滿萬名群眾心願的彩色紙片，一同邁入嶄新的2022年。

影音來源：聯合影音網

即使紐約州近日直逼日增8萬確診病例的大關，依舊未抵擋人們期盼參與標誌性時報廣場跨年夜活動的熱情，不少群眾早早來到時報廣場，希望能夠占據有利地形，有人因為來晚只能擠在布萊恩公園(Bryant Park)附近，遠遠感受跨年氣氛。

「我們從新澤西趕來，希望見證這個很有歷史意義的時刻，去年因為疫情沒能看到水晶球落下，今年想彌補這個遺憾。」談及是否擔心Omicron變種病毒，劉女士表示，自己和先生都還年輕，都接種了補強針，相信只要做好防護，應該不會有問題。

因為入場名額已經佔滿，不少民眾只能擠在布萊恩廣場附近感受跨年氣氛。（記者張心／攝影） 時報廣場跨年因為限流導致人潮不及往常，但還是有很多熱情觀眾早早到場圍觀。（記者張心／攝影）

相比往年的人潮洶湧，今年因為1萬5000人的入場限制，還是阻擋了不少人的腳步，現場相比往昔盛典還是有些冷清，「來的都是死忠粉，我明年就要回國了，這次不來之後就沒機會。」在羅切斯特大學就讀計算機專業的趙先生表示，自己和朋友們驅車前來紐約市旅行，希望在回北京工作前能夠圓一次時報廣場跨年的夢想，「既然來了那就不能怕病毒，但確實很多朋友因為疫情躊躇不前，選擇待在學校過年。」

因疫情需要控制人數，時報廣場跨年盛典參與人數不到往年的三分之一。（美聯社）

本次活動要求觀眾在下午3時後進入會場，五歲或以上的參與者必須出示新冠疫苗接種證明，五歲以下的未接種兒童須由一位已接種的成人陪同，觀者全程需要佩戴口罩。

嚴格的限制並未影響人們的觀賞熱情，當晚的跨年活動也的確未讓群眾失望。美國百變流行天后麥莉希拉(Miley Cyrus)在邁阿密分會場連線，跨界同紐約主會場的著名選秀節目主持人萊恩西克雷斯特(Ryan Seacrest)、脫口秀主持人安迪柯恩(Andy Cohen)、CNN當家主播安德森庫柏(Anderson Cooper)等共同主持跨年活動；美國90後樂壇小天后Chloe Bailey、搖滾樂團Journey、拉丁女歌手Karol G也在時報廣場帶來了勁爆熱辣的演出。

中國元素也連續第十年登上時報廣場的跨年慶典，中美表演藝術家帶來了少林武術、陳氏太極和傳統扇舞等現場節目，並於時報廣場水晶球下方大屏幕滾動播放河南宣傳片。

組團來觀賞時報廣場跨年的中國留學生。（記者張心／攝影）

作為時報廣場跨年夜的王牌環節，彩色的水晶球與寫滿萬名民眾心願的彩色紙片，在新年零時從時報廣場高空落下，伴隨著人們的歡呼和美好的祝願，一同步入嶄新的一年。

正值該活動30周年生日，「彩紙之父」海寧(Treb Heining)攜帶3000磅寫滿萬名民眾心願的彩色紙片，零點時刻從高空灑下；水晶球也同往年一樣，由2688個水晶三角板和3萬2256個閃爍著紅、藍、白、黃、綠、紫色的LED燈組成，重達5.38噸，直徑12呎，在2021年的最後60秒時，從24米的高空降落，人們在激動中隨著十倒數計時，歡呼著開啟了全新的一年。

疫情未抵擋人們期盼參與標誌性時報廣場跨年夜的熱情。（路透）

除了慣例的歌舞表演外，新一任市長亞當斯也按照計畫，於2022年元旦凌晨，在時報廣場水晶球跨年慶典上宣誓就職，成為第二位非洲裔紐約市長。

亞當斯用一本家庭聖經進行宣誓，並表示時報廣場一直以來都是新年的代名詞，是一個熱鬧、充滿活力與未來希望的地方，這些都是在他的競選活動及未來的市長生涯中所強調的主題，「我將帶領紐約，走出當前充滿挑戰的時刻」。