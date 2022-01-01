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紐約確診再創新高 強制口罩令延至2月1日

記者張晨／紐約報導
紐約州染疫人數再破紀錄。圖為民眾在地鐵站內檢測點接受檢測。（美聯社）
紐約州染疫人數再破紀錄。圖為民眾在地鐵站內檢測點接受檢測。（美聯社）

紐約州新冠確診病例連續三天創下新高，且未有減緩趨勢；州長霍楚(Kathy Hochul)12月31日宣布延長強制口罩令和實施冬季應急計畫，以減緩醫院超載負荷問題，以及保護幼童耆老等最脆弱的人群；當晚紐約市最受矚目的時報廣場跨年活動雖如期舉行，但規模大縮水。

根據州府數據，31日州內新增7萬6555例確診，再破紀錄，染疫住院人數也持續增加，目前共有7919人。

紐約州長霍楚敦促紐約人繼續接種疫苗，延長防疫令擴大檢測範圍。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚敦促紐約人繼續接種疫苗，延長防疫令擴大檢測範圍。(州長辦公室提供)

霍楚宣布延長強制口罩令和擴大檢測，確保開學後學生順利返校園上課，預防重病與死亡，繼續增加成人和兒童接種疫苗和補強針，繼續與地方部門協同合作。

目前州府針對所有企業實施的「戴口罩或打疫苗」(Mask or Vax)規定原定於1月15日到期，將延長至2月1日，且如果到時情況未好轉，將可能再度延期。

繼本周新開放的13個州府新冠檢測站之後，2022年第一周紐約州還將有六個檢測站向公眾開放。

防疫物資也已陸續分派，霍楚表示，500萬個KN95口罩正運往全州各郡，其中數十萬個已專門提供給療養院。

「加強療養院的安全是保護最易受感染人群的基石。」霍楚說，州府已要求聯邦政府授權，允許州內養老院限制未接種疫苗的訪客，「不要把病毒帶進脆弱的機構和社區，請在看望你愛的人之前就接種疫苗」。

計畫還要求紐約市立大學和紐約州立大學學生在1月15日返校前接種補強針。

此外，霍楚表示80名國民警衛隊成員正在接受緊急醫療護理培訓，以隨時應對可能出現的醫療人員短缺情形。

對於激增的Omicron變種病例，霍楚表示，紐約依然認定這是一種「極其不可預測」的變種病毒，它的快速傳播速度和突破性感染傾向，讓科學家和衛生專家震驚，政府正相對調整防疫政策。

根據州數據顯示，截至2021年12月25日的這一周，紐約地區感染病例中Omicro占70%至97%；不過，其中的突破性住院治療人數極少，這證明疫苗在預防新冠所導致的嚴重疾病甚至死亡方面有較明顯效果。

霍楚 疫苗 口罩

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