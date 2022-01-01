紐約客談/跨入2022年 疫情時代何時終結

自新冠疫情 在全球爆發已經過去了近兩年的時間，不同變種的出現使防疫 規定不斷翻新，在接種疫苗 的同時，新變種Omicron依舊能繞開補強針使人感染，雖症狀溫和但仍令人捏一把汗；即將跨入2022年的我們不僅發問，疫情時代何時才能終結。

隨著這兩年間的生活改變，許多人已經適應了這種新常態，但仍有人想要回歸疫情前的狀態，這導致在沒有任何治療藥物的情況下，人們只能繼續持觀望態度。

2015年時，比爾蓋茲曾在TED演講中提及對未來威脅的看法，當時他表示，如果說未來幾十年內有任何災難會害死超過1000萬人，那很可能會是一種高度傳染性的疾病，而不是戰爭。

我們在核威懾上投入了大量的資金，但在建造阻擋流行病的系統上投入卻很少，並沒有為下一次大流行病做好準備。

察覺疫情對經濟的重大影響後，各國現在都全面投入疫苗及治療方式開發，在整體病情上其實已經放緩，受影響人群以及症狀，都已比一年多前大大縮減；但想要完全結束，還有很長的一段路要走。

以紐約來說，近日病例數已經超過340萬大關，其中近6萬人死亡，考量到美國多數區域都沒有採取措施限制，在病毒傳播未受阻礙下，數字只會越來越高。

但反言之，如今Omicron當道，一些人苦苦防疫依舊感染，這未必是件壞事；但自癒後是否會再感染，如何才能預防且降低至流感水平，這仍需要數據和時間的支持。

（紐約客談，每周二至周六見報）