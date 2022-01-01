法拉盛遊民所十問 49華人社團致信亞平會盼實答

朱偉與孫瀾濤代表49個華裔社團致信負責法拉盛遊民所計畫的亞平會，要求透明化。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 遊民所計畫引發社區反彈，律師朱偉與孫瀾濤12月31日代表49個華裔社團致信負責該計畫的亞洲人平等會(AAFE)，提出十問，要求亞平會給社區正面回應，避免因項目的不透明為社區帶來負面影響，希望政府與非營利機構善用納稅人的每一筆稅金。

朱偉與孫瀾濤受紐約華人 總商會、溫州同鄉會、中美商會、美東河南同鄉會與紐約北京同鄉會等49個華人社團以及利益相關者的委託，以公益律師的身分致信亞平會與市遊民服務局(DHS)等多個相關機構，提出十個問題，確保公民的知情權。

信函表示，亞平會與政府機構曾就法拉盛的遊民所項目達成協議，希望亞平會告知協議簽訂的日期，並向民代以及媒體提供協議副本，以遵守州府與市府有關涉及重要公共利益與公共資金使用的公開準則，反之，相關機構也應回應不披露這項協議的原因。

對於亞平會從政府獲得1670萬元建設資金，朱偉與孫瀾濤指出，亞平會應告知是否從中獲得抵押貸款 ，以及公開貸款的金額，並提供30年服務合同的預算及可行性報告，且回應涉及這些計畫與其他項目的合同是否由私營企業競標所得，並提供投標書的副本。

朱偉與孫瀾濤代表49個華裔社團致信負責法拉盛遊民所計畫的亞平會，要求透明化。(記者牟蘭／攝影)

信函還指出，亞平會應提供簽約建商的名單，並回應是否與分包商有相關經濟利益，以及說明目前這種商業模式或結構的合理性等；此外，信函希望亞平會回應該遊民所是否針對受家暴婦女與孩子提供，以及解答為何家中有孩子的經濟適用房申請者必須先在過渡性住房居住，才能申請平價屋的規定。

朱偉與孫瀾濤表示，這封信函的中英文版本已於當天寄出，希望亞平會能以中英雙語解答上述問題，並提供給民選官員、媒體機構與其他利益相關者，更期望亞平會對大學點的遊民所計畫重新考量，與民眾協商，達成共識。

兩位律師表示，當地商民已簽署數萬個連署簽名，反對這項不公開的項目；當地居民並非反對遊民所，但要求公共項目明確財政問責、道德合規性與透明度，「紐約只有一個法拉盛，我們應該為它的穩定和繁榮聯起手來，共同努力」。