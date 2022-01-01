紐約因新冠重症住院兒童 多數有基礎病史

紐約確診且重症的患兒多數患有潛在基礎病，專家建議兒童接種疫苗。（Getty Images）

隨著Omicron變種病毒 的不斷肆虐，受影響嚴重人群內青少年及幼兒數量不斷增加；醫學專家表示，最近幾周在紐約市 一家兒科中心，因確診新冠而患重症的兒童病例大多數都患有潛在基礎病。

專攻兒科急診的哈里斯博士(Matthew Harris)表示，大多數住進諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)兒科加護病房(ICU)的年幼兒童患有免疫抑制、癌症 或其他先前就存在的疾病。

「我們在重症監護室看到的大多數孩子都有先前存在的健康問題，症狀很像成年人；加護病房很少看到五歲以下嬰幼兒，他們症狀較溫和。」他說。

數據顯示，2021年最後一周，兒童的住院率翻了一番，但是州府還沒有提供各年齡組之間的具體數據，包括有多少比例的兒童在感染前就有健康問題。

紐約確診且重症的患兒多數患有潛在基礎病。(美聯社)

哈里斯表示，總體而言，約三分之一至一半因新冠住院兒童本身就有基礎病史，醫院也出現孩子們的「確診就醫浪潮」，因為他們本身就經常因為新冠以外的問題來問診。

他說，「一周半前，每天有三個孩子感染，現在每天有近30個。」而這些患者並不是所有人都為了新冠而來，他們可能是因為腿部骨折，但後來被確診為陽性。

而這些確診者大多數都返回家中自癒，哈里斯表示，大多數病例是五歲以下的兒童，受影響最嚴重的則是未接種疫苗或免疫功能低下者。

根據州數據，全州範圍內，本周收治的新冠兒童從70人激增至184人，單紐約市就有109例。