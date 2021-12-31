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紐約市居家檢測者暴增 專家憂難追蹤

編譯周芳苑／綜合30日電
家用病毒檢測試劑的準確性不如PCR檢測，但專家表示仍然值得推廣。(路透)
家用病毒檢測試劑的準確性不如PCR檢測，但專家表示仍然值得推廣。(路透)

根據紐約市健康與心理衛生局，紐約市每天約10萬人在五大區檢測站接受新冠病毐檢測，疫情爆發以來盛況前所未見，大排長龍，許多人轉而在家檢測；但居家檢測結果並未追蹤，感染數據可能被掩蓋，而且自檢陽性的人只能自求多福，無法像在檢測點被測出陽性後馬上追蹤接觸者、被告知最佳隔離方法以及醫療服務聯絡訊息。

其他市政當局以不同方式處理居家檢測。例如線上填寫報告，撥打熱線，透過手機預存手機暴露通知系統報告結果。

紐約染疫追蹤計畫Test and TraceTest and Trace發言人施瑞爾(Adam Shrier) 說，檢測便利性凌駕任何不利因素，雖然市政單位不會收到居家檢測陽性通知，但紐約人可獲重要資訊、有助於阻斷傳播，重點是告知醫師、自行隔離、通知過去二天接觸過的人，並致電尋求食物援助或免費旅館隔離住宿。

紐約大學生物統計學家古德曼(Melody Goodman) 說，居家檢測增加後，疫情數據很快會變得較不可靠；但居家檢測普及很重要，即使導致數據不精確，但還是值得。

家用新冠病毒檢測包受到民眾歡迎，但自測陽性者未能被衛生當局追蹤，有一定隱患。(路...
家用新冠病毒檢測包受到民眾歡迎，但自測陽性者未能被衛生當局追蹤，有一定隱患。(路透)

紐約市正迅速充實檢測資源；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布提供350 萬人次檢測，對象主要是同教室有人檢測陽性的人。

紐約市Test and Trace program過去兩周每天分發7萬5000多個居家檢測套件，每套件可測二次；計畫負責人龍博士(Ted Long) 說，全市檢測量將從目前每天約15萬次增為20萬次以上，但並未紀錄檢測套件發放給哪些人。

一些流行病學家擔心，多人使用居家檢測可能妨礙追蹤病毒去向並延誤治療。

威爾康乃爾醫學院(Weill Cornell Medical College)醫生和公衛研究員休伯特(Nathaniel Hupert)認為居家檢測方便讓人安心。

古德曼和休伯特都說，既有數據已有缺陷，沒有哪個級別的政府會主動、隨機全面測試；正因陽性報告作為病毒監測指標不可靠，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)8月停止以陽性報告作為疫情決策的關鍵依據。

檢測 紐約市 疫情

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