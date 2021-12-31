「我會傷害你」布碌崙華裔長者檢測站遭保安恐嚇 華社抗議

在亞裔民主黨俱樂部的帶領下，多名華人30日前往布碌崙陸軍碼頭接種點抗議。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)一群華裔耆老日前到日落公園站點接種新冠疫苗補強針時，因語言障礙與保安發生紛爭，耆老透露對方用語言暴力威脅，對著他們嗆道「我會傷害你」，引發社區人士的關注；在亞裔 民主黨俱樂部的帶領下，多名華人 30日前往接種點抗議，表示自新冠疫情 以來已發生多起歧視、攻擊老人事件，絕不再容忍這樣的語言暴力。

俱樂部主席李江華表示，市府宣布發放100元獎勵金，吸引不少華人踴躍接種，24日平安夜就有十多名華人前往布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)接種點；但當天因假日提早關門，長者在與保安溝通時，因語言不通出現問題，期間保安態度非常惡劣地對他們說道「如果你進來的話，我會傷害你」，他們最終沒完成接種。

在亞裔民主黨俱樂部的帶領下，多名華人30日前往布碌崙陸軍碼頭接種點抗議。(記者顏潔恩／攝影)

李江華說，這兩年自疫情爆發後，歧視和攻擊亞裔老人的事件不停發生，作為弱勢群體，他們本就很難保護自己；就算雙方當下有誤解，保安都不該說這樣的話來威脅他們，華社也不該對這些的言語暴力無動於衷，一定要讓涉事保安被懲罰。

他指出，日落公園三分之一的人口是華裔集中的亞裔，市府在接種點雇用醫護、保安人員時就該考慮能說中文的人，並影印中文海報張貼在各處，提供更全面的服務；市府機構也要確保安排到社區站崗的人員訓練有素，可以有耐心地與老人家溝通，避免這樣的事再次發生。

長者也曾反映疫情升溫，居家檢測盒卻極少在亞裔社區派發；李江華說，亞裔在資源分配上不求有特殊照顧，但一定要被公平對待。

美國華人社區聯合會理事長黃啟旺說，保安的工作是維持秩序，然而該名保安非但沒有令民眾感到安心，反而用言語恐嚇手無寸鐵的老人，要求市府辭退這種不合格的保安。