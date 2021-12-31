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賓州華青陳智博遭警槍殺一周年 曼哈頓華埠悼念籲公正調查

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠社區30日舉辦集會守夜活動，悼念陳智博。(記者顏嘉瑩／攝影)
華埠社區30日舉辦集會守夜活動，悼念陳智博。(記者顏嘉瑩／攝影)

在去年底疑因精神失控，在賓州遭到警察槍殺的華裔青年陳智博(Christian Hall)，去世至今屆滿一周年，曼哈頓華埠30日晚在哥倫布公園舉辦集會和守夜晚會，悼念他停止在19歲的生命，同時也繼續要求當局對該案進行全面公正的調查。

守夜晚會由陳智博的家人在賓州發起，並在全美各地包括紐約，甚至陳智博母親霍爾菲(Fe Hall)的家鄉菲律賓，也都舉辦活動，以燭光、朗詩和音樂的方式，懷念陳智博。

華埠社區30日舉辦集會守夜活動，悼念陳智博。(記者顏嘉瑩／攝影)
華埠社區30日舉辦集會守夜活動，悼念陳智博。(記者顏嘉瑩／攝影)

主辦方在晚會上提出四點要求，包括對該案進行全面公正的調查；針對所有與陳智博之死有關的官員進行撤職、拘捕和刑事控罪；為心理健康資源提供資金，而非更多警察；要求各州對所有被收養者提供終生強制性的收養後資源等。

該案在全美各地引發關注後，雖由門羅郡地區檢察官辦公室展開調查，但當時地區檢察官克里斯汀(E. David Christine Jr.)裁定州警有生命危險，開槍合理；對此社區人士陳家齡認為「合法但並不代表正確」。

事件發生後，陳家齡積極與家人聯繫，並在社區發聲以尋求正義；他表示，即便事件已經過了一年，社區仍要繼續要求當局開啟獨立調查。

陳智博受抑鬱情緒折磨，去年12月30日精神失控；賓州州警稱，他持槍站在門羅郡(Monroe)漢彌爾鎮(Hamilton Township)附近的I-80高速公路陸橋上舉止異常，警方要求他將武器放下，但後來他又伸手去拿槍，州警稱他「在某一時刻顯得不配合(uncooperative)，並用槍指向警察。」

今年2月，陳智博的家人在曼哈頓下城召開記者會，向社會及當局尋求正義。(記者顏嘉瑩...
今年2月，陳智博的家人在曼哈頓下城召開記者會，向社會及當局尋求正義。(記者顏嘉瑩／攝影)

不過根據Spotlight PA和國家廣播公司新聞網(NBC News)向陳智博父母取得、門羅郡(Monroe County)地區檢察官發布的事件全程影片顯示，當時一名警察先發射子彈擊中橋梁後，陳智博舉起雙手，其中一手拿槍；這把槍後來被證實是彈丸槍。

影片中，當局將陳智博被槍殺前的最後四秒畫面模糊掉；但他雙手當時舉在半空中，一手拿槍，兩名警察又開了幾槍，最後他倒地不起。

陳智博 警察 賓州

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