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紐約疫情續升溫 又增7.4萬人確診

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約州30日確診人數再破高峰，為自29日以來連續第二天創下新高，紐約市則是每五人檢測，就有超過一人確診。(記者顏嘉瑩／攝影)
紐約州30日確診人數再破高峰，為自29日以來連續第二天創下新高，紐約市則是每五人檢測，就有超過一人確診。(記者顏嘉瑩／攝影)

新冠變種病毒Omicron在紐約州肆虐，根據最新數據，30日確診人數再創紀錄，共計有7萬4027人確診，為繼29日的日增6萬7000人染疫以來，連續第二天創下新高，單日增長11%；紐約市30日確診則有2萬1184人，檢測陽性率超過20%，相當於每五人接受新冠檢測，就有超過一人呈陽性。

陽性率居高不下，住院人數也繼續攀升，根據紐約州數據，目前全州住院人數為7373人，為自今年2月9日以來的新高峰，而自本月1日以來，住院人數則上升了138%；住院者有1020人住在重症病房(ICU)，較前一日增加58人，是自今年3月以來，該數字再度破千。

面對快速在全州範圍快速擴散的Omicron疫情，州長霍楚(Kathy Hochul)表示，估計在下月將會達到此波疫情的最高峰，州府對此已充分準備。

雖然住院人數增加，但事實上接種後因突破性感染而住院病例數量相當少；州府官員表示，該數據證明疫苗仍可有效預防染疫後的重症率，同時也是醫院系統能夠度過這波疫情的關鍵原因。

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)30日在參加市長白思豪(Bill de Blasio)在任的最後一場例行記者會時也表示，目前新冠住院者中，大多數為未接種疫苗者，而完成疫苗接種染疫住院的病例，則是原本身體就有其他健康問題，導致無法對新冠病毒免疫。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)30日表示，住院率上升是事實，但其中也包含因為慢性病或其他原因而住院者，以及在接受院內檢測後呈陽性的病例；喬克西表示，要支持紐約市的醫療系統，最好的方法就是民眾接種疫苗和補強針、檢測新冠，以及持續戴口罩。

日前州府公布數據，兒童疫苗在紐約接種率偏低，導致有不少五至11歲兒童染疫住院，州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，在數據公布後目前接種人數有成長，全州已有30%的該年齡層兒童完成至少一劑疫苗接種，「這是我們需要看到的上升數字，我們希望人們保護他們的孩子。」

疫苗 檢測 疫情

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