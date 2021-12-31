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白思豪自由化改造紐約 毀譽參半

編譯周芳苑／綜合30日電
在市長人氣倒數計時之際，白思豪30日在市政廳出席活動，接受現場嘉賓問候。(市長辦公室提供)
在市長人氣倒數計時之際，白思豪30日在市政廳出席活動，接受現場嘉賓問候。(市長辦公室提供)

白思豪(Bill de Blasio)八年前出任紐約市長，承諾對全美最大城市進行自由化改造，消除不平等沈疴並重整警政；兩任期屆滿，盤點其政績，有功有過，毀譽參半。他在接受美聯社採訪時說，希望人們記住大家必須與不平等抗爭，而且做到了，以非常有形、真實的方式做到，這為更多未來打開大門。

白思豪坦承與媒體關係緊張，犯了錯誤，最近在市長辦公室結束工作時常反省，他試圖調整，將繼續努力；在即將卸任之際，他考慮競選更高職位，例如州長。

白思豪兩屆任期內，兌現普及學前班的承諾，並遏制警察攔截搜身策略；然而，他與警察以及當年力推他上任的警察改革活躍人士間關係緊張、與前州長公開不和、以及一連串頭條新聞中的失言報導卻造成負面影響。

2013 年選戰壓倒性勝利後，白思豪成為 20 年來紐約首位民主黨市長，紐約市成了民主化大都會，作為自由政策的實驗室，期間他推動每小時15元最低工資。

白思豪致力推動市政，但有時出現失誤被小報刊登，更引人注意，好比曾用刀叉吃披薩；其他還包括空難遇難者追思會遲到、土撥鼠日活動中讓一隻土撥鼠掉落後死亡。

白思豪上任第一年便將公立學前班的就學範圍擴大到四歲幼童，並進一步擴展到三歲兒童，計畫於2023年秋季普及。

白思豪與警察關係不好。他出任市長便承諾徹底改革警方與民眾互動，並限制警方在街上針對以黑人和西班牙裔為主的人攔截、訊問和搜身；他 2014 年夏天處理警察殺害黑人加納一事，拒绝解雇警員，激怒警察和許多曾全力支持他的警察改革倡導者。

此外，白思豪承認，遊民等棘手問題力有未逮。任期內，遊民收容所家庭數量下降，並落實興建、保有20萬可負擔住房的目標，但收容所單身成人增加。

任期最後一年也深受雷克島監獄關閉遲緩所困擾，該監獄人員嚴重短缺、囚犯死亡和疫情期間暴力頻傳。今年全市監獄16人死亡，創下2013年以來最高紀錄。

紐約市疫情嚴重時，白思豪常與時任紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)公開爭執。

截至目前，白思豪被問到是否競選州長時總靦腆回應；他只說，他將繼續從事公務，至於參選，將很快提供最新消息。

紐約市長訂於1月1日正式交接，由民主黨籍前警察亞當斯 (Eric Adams)接任。

白思豪的市長任期將於31日午夜結束，圖為他和夫人麥克雷30日在市政廳出席活動後，...
白思豪的市長任期將於31日午夜結束，圖為他和夫人麥克雷30日在市政廳出席活動後，挽手離開。(市長辦公室提供)

白思豪 警察 紐約市

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