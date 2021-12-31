我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

紐約客談／過大於功 道別最不受待見的市長

紐約客談

紐約市白思豪(Bill de Blasio)卸任在即，八年領銜全美最大城市留下的成績，卻是批評多過讚譽；華社對白思豪的不滿，歸咎於他在教育改革、遊民收容所建案等領域推行的極左政策，然而這些年他的行事作風也早令主流社會不滿，迫不及待將他趕緊送走。

在白思豪成為市長以前，曾是受到青睞的公眾倡議者，通過市府機構在「信息自由法」上的分析基準，發布一項稱作「透明度報告卡」的結果；總結出10%向這些機構提出的要求總是被忽略，紐約市警更是因經常無視公共紀錄的請求而獲得F級成績。

成為市長後，所作所為卻完全打臉自己的話，在被指出其和家人涉嫌濫用市警總局資源時，他試圖與負責安保工作的警探掩蓋這些濫用行為，沒有絲毫接受調查的底氣；所謂的行事透明化、問責制瞬間瓦解，作為公職人員，徹底失去信用。

撇開無數個失敗的政策，白思豪的人品也備受爭議，主流媒體最討厭他的部分原因，莫過於習慣性遲到的惡習；臨時推遲記者會、出席嚴肅場合時未有正經態度，最氣憤的是曾在市政廳打盹，讓工作人員在外苦等的行徑，被人詬病做事無實力魄力、態度懶散不積極。

唯一促成的好事，或許是團結了左派及右派分子，都找到了想要踢他出局的理由；改革派認為他就是個叛徒，與房地產開發商走得太近、對警察又過於恭順，共和黨人則覺得他是憎恨警察的社會主義者，視他為摧毀紐約市治安的推手之一。就算是民主黨人，都不願意與白思豪的名字掛勾，可見此人是多麼不受待見；除夕之夜拜拜，再也不見。

(紐約客談，每周二至周六見報。)

白思豪 紐約市 警察

上一則

檢測站不足 皇后區疫歿人數紐約州最多

下一則

白思豪任期最後1年 交通死亡創8年紀錄

延伸閱讀

紐約州單日7萬確診創新高 紐約市每5檢測者有1人陽性

紐約州單日7萬確診創新高 紐約市每5檢測者有1人陽性

時報廣場跨年慶典 亞當斯將宣誓就職

時報廣場跨年慶典 亞當斯將宣誓就職
快篩、返校…紐約下周開學 免大範圍隔離

快篩、返校…紐約下周開學 免大範圍隔離
市長換人 強制接種令下周能否持續？

市長換人 強制接種令下周能否持續？
紐約市公校1月3日照常開學 班級如有學生確診 其他人七日測兩次

紐約市公校1月3日照常開學 班級如有學生確診 其他人七日測兩次

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41
受Omicron變種病毒影響，紐約三大機場26日取消百架航班。(Getty Images)

Omicron肆虐 紐約3大機場今日取消數百架航班

2021-12-26 11:19
紐約市的一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭住宅，非法改建成酒店出租，被當局開罰逾24萬元。(谷歌截圖)

住宅違法改成酒店 華人房東遭重罰24萬元

2021-12-26 02:28
州長霍楚(左一)響應CDC縮短醫護人員隔離日期的新規，遭到紐約州護士協會強烈反對。(取自霍楚推特)

72小時無症狀 隔離5天就上班？紐約州醫護批不科學

2021-12-27 08:31
曼哈頓疫情嚴重，其中雀兒喜在過去七天的平均陽性率，更直逼全美最高。(本報檔案照)

紐約曼哈頓每50人就有1人確診 雀兒喜陽性率直逼全美最高

2021-12-28 14:50

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉