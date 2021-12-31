紐約客談／過大於功 道別最不受待見的市長

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)卸任在即，八年領銜全美最大城市留下的成績，卻是批評多過讚譽；華社對白思豪的不滿，歸咎於他在教育改革、遊民收容所建案等領域推行的極左政策，然而這些年他的行事作風也早令主流社會不滿，迫不及待將他趕緊送走。

在白思豪成為市長以前，曾是受到青睞的公眾倡議者，通過市府機構在「信息自由法」上的分析基準，發布一項稱作「透明度報告卡」的結果；總結出10%向這些機構提出的要求總是被忽略，紐約市警更是因經常無視公共紀錄的請求而獲得F級成績。

成為市長後，所作所為卻完全打臉自己的話，在被指出其和家人涉嫌濫用市警總局資源時，他試圖與負責安保工作的警探掩蓋這些濫用行為，沒有絲毫接受調查的底氣；所謂的行事透明化、問責制瞬間瓦解，作為公職人員，徹底失去信用。

撇開無數個失敗的政策，白思豪的人品也備受爭議，主流媒體最討厭他的部分原因，莫過於習慣性遲到的惡習；臨時推遲記者會、出席嚴肅場合時未有正經態度，最氣憤的是曾在市政廳打盹，讓工作人員在外苦等的行徑，被人詬病做事無實力魄力、態度懶散不積極。

唯一促成的好事，或許是團結了左派及右派分子，都找到了想要踢他出局的理由；改革派認為他就是個叛徒，與房地產開發商走得太近、對警察 又過於恭順，共和黨人則覺得他是憎恨警察的社會主義者，視他為摧毀紐約市治安的推手之一。就算是民主黨人，都不願意與白思豪的名字掛勾，可見此人是多麼不受待見；除夕之夜拜拜，再也不見。

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